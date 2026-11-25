中小企業が模倣リスクに直面する中で、コイヤーマットの施工方法特許の実効性を確保するため、AIを活用したスクリーニングと、他社製品取り扱い業者も含む包括ライセンス制度を導入し、知的財産保護と技術普及の両立を目指す。

インターネットやSNSの普及、さらには生成AIをはじめとする情報技術の発達により、他社の製品や技術、事業活動に関する情報は容易に収集・分析できる時代になりました。 その対象は、マーケティングの手法、ブランディング、製品の訴求方法、市場の開拓手法など、企業が時間と経営資源を投じ、試行錯誤を重ねながら築き上げてきた無形の資産についても、短期間で模倣することが容易になりつつあります。

しかし、新たな価値や市場を生み出すために必要となる時間、費用、労力と、既に生み出されたものを模倣するために必要となるそれらとの間には、大きな隔たりがあります。 とりわけ、経営資源の限られた中小企業にとっては、その隔たりが事業の持続性を左右する重要な経営課題となり得ます。 模倣への対応に経営資源を費やすのではなく、まだ世の中にない製品や技術、価値を生み出すことに、その資源を充てたい。 こうした問題意識が、当社が知的財産戦略を経営の重要な柱のひとつに位置づけるに至った背景にあります。

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当社が2026年7月に取得した特許は、コイヤーマット（ココヤシマット）の裁断に伴う端部処理および固定に関する施工方法の特許です。 これらは、コイヤーマットを屋外の地面に敷設するうえで、仕上がりの美観だけでなく、製品の耐久性や利用者の安全性にも関わる本質的な工程です。 一方、製品そのものに関する特許とは異なり、施工方法に関する特許は、その技術が実際の施工現場でどのように使用されているかを把握することが難しいという側面があります。

権利を取得するだけではなく、その権利が実際の事業活動のなかで正当に尊重される仕組みをどのように構築するか。 当社では、これを工法特許の実効性を確保するうえでの重要な課題と捉え、外部機関を通じ AIツールなどを活用した知財スクリーニングの運用準備を進めているほか、自治体などの発注者や民間の施設運営者にも工事に関する特許の存在の周知と法的リスクについての注意喚起を継続的に進めていく予定です。

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当社では、特許技術の利用を自社および自社製品の取り扱い事業者のみに限定するのではなく、他社製品を取り扱う事業者に対しても、正当な許諾と対価のもとで技術を利用できる仕組み、「知財ライセンス制度」の運用を開始しました。 本制度では、事業者の業態や事業規模、特許技術の利用頻度・利用形態に応じた柔軟な契約が可能となるよう、以下のライセンスメニューを用意しています。

特に「包括ライセンス」については、IT業界などで広く採用されている知的財産のライセンスビジネスを参考に、建設・エクステリア業界特有の商流や事業構造を踏まえ、製品メーカー向けと資材商社向けの異なる契約モデルを用意しています。 契約事業者自身による特許技術の利用にとどまらず、その傘下にある販売代理店や取引先の施工事業者など、既存の販売・施工ネットワークを包括的にライセンスの対象とすることで、各施工事業者が個別にライセンス契約を締結することなく、所定の条件のもとで特許技術を適法に利用できる仕組みです。

これにより、契約事業者は既存の商流や取引関係を維持しながら、販売・施工ネットワーク全体の知財コンプライアンスの確保を図ることができます。 当社では、こうしたライセンス制度を通じて、知的財産権の保護と技術の普及を両立させ、権利者と技術を利用する事業者の双方にとって持続可能な事業環境の構築を目指しています。 知的財産とライセンス制度、認定施工代理店制度を組み合わせることで、技術の普及と施工品質の向上、そして持続可能な事業基盤の構築を目指しています。