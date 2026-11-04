新★5選手「ファイブデス」登場、11月4日からプレミアムスカウト展開

新★5選手「ファイブデス」を含む4名が11月4日より登場。レベルMAXや覚醒条件付きで通常枠10%確率のスカウト実施。レジェンドマッチでも報酬に新キャラ追加。

ゲーム運営事務局は、次期大型キャンペーン「PREMIUM PICK UP SCOUT」および関連イベントの詳細を発表した。このキャンペーンは2026年11月4日（水）から11月11日（水）10:59まで実施され、新作の★5選手4名を核とした特別スカウト枠が用意されている。

新★5選手「ファイブデス」の登場条件

今回ピックアップされる新★5選手4名は、すべて「レベルMAX（Lv.50）」「覚醒2段階達成」「各スキル・各能力UP Lv.3達成」という、プレイヤーが最大限のパフォーマンスを引き出すための高い成長条件を満たした状態で登場する。これは単なる獲得ではなく、育成完了した状態での提供という特徴を持っている。

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通常スカウト枠における★5選手の出現確率は10%と設定されている。また、スカウトステップを進めることで特典が配布される仕組みとなっており、STEP1をクリアすると「★5確定スカウトチケット」が1枚手に入る。さらにSTEP2からSTEP5にかけては、新★5選手が1名確定で獲得できる特別枠が設けられているため、確実に新キャラを獲得することが可能だ。

レジェンドマッチでの新報酬とイベント進行

併催されるイベント「レジェンドマッチ」では、レジェンドチームとの対戦により勝利ポイントゲージを溜めていく形式で進行する。ゲージが一定量に達すると豪華なアイテムが獲得でき、今回の主な目玉として、10,000pt達成報酬に新★5選手「ファイブデス」が追加されている。

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「レジェンドマッチ」のプレイ中には、1回限りの特別ミッションも解禁されている。このミッションを完了することで、「監督スカウトチケット」や新★5選手「ファイブデス」、そして「能力UP極秘練習」などの重要なアイテムを獲得できる。これらのリソースはキャラクター強化に不可欠なため、イベント参加者は必ずクリアを目指す必要がある。

FEVER MODE発動とトロフィー交換の利活用

バトルシステムにおいて、試合に勝利すると難易度に応じて「FEVERゲージ」が上昇する仕組みだ。このゲージがMAXに達すると「FEVER MODE」が発動し、この状態中は「能力UP秘密練習の欠片」がランダムで獲得できるようになる。戦略的に勝利を収めることで、強化材料の収集効率を大幅に上げることが可能だ。

イベントを通じて獲得できる「トロフィー」は、イベントショップで★5選手や多様なアイテムと交換できる通貨として機能する。選手強化やガチャ資源の確保において、トロフィーの効率的な獲得と交換計画がプレイヤーの勝敗を分ける鍵となるだろう。

SWCC応援キャンペーンと期間制限の注意

競技イベント「SWCC」におけるマスターディビジョンの決勝トーナメントでは、出場チームの中から1チームを選んで応援を行うことができる機能がある。見事、自身が応援したチームが優勝した場合、お祝いとして無償のGB（ゲーム内通貨）が5,000個配布される。もし応援したチームが敗退した場合でも、その活躍を称えるメッセージが表示されるのみで、ペナルティはない。

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レジェンドマッチの応援期間は、2026年11月9日（月）22:00から11月10日（火）18:35までと短めに設定されている。時間帯を逃すと応援やイベント参加が不可能になるため、スケジュールの管理は厳密に行う必要がある。これらの一連のキャンペーンは、プレイヤーのキャラクター強化と競技力向上を促すための重要な機会となっている。