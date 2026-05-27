新電元工業が車載システム向けパワー半導体ソリューションを展示

新電元工業は、車載電装品からEVインフラまで幅広いソリューションを提案する展示会を開催。内製パワー半導体と電源技術を融合し、GEN3 DC/DCコンバータや48V e-Fuseなど実機展示・動作デモを中心に、設計現場の課題解決に貢献する技術を紹介。

新電元工業は、自動車業界の電動化と自動運転技術の進展に伴い、車載システムに対する要求が高まる中、自社の強みである パワー半導体 と電源技術を融合させたソリューションを提案する展示会を開催しています。

今回の展示テーマは『デバイスを起点に、車両機能の価値をどう引き上げるか』です。 内製のパワー半導体を核とした電源・デバイス技術を軸に、車載電装品からEVインフラまで幅広いソリューションを実機展示や動作デモを通じて紹介しています。 これにより、設計現場での課題解決につながる具体的な技術を体感できる内容となっています。 自動運転技術や電動化の進展により、車載システムには高電圧対応、小型・高密度実装、高度な熱対策など、従来以上に厳しい設計要件が求められています。

新電元工業は半導体デバイスから電源設計・応用技術まで一貫して手がけるメーカーとして、『デバイス × 電源技術』による具体的な解決策を提示しています。 展示では、GEN3 DC/DCコンバータの実機を展示し、小型化・低コスト化に向けた設計の工夫を紹介しています。 このコンバータは、ジャパンモビリティショー展示モデルをベースに改良を加えたもので、実際の動作を見ながらその性能を確認できます。 さらに、48V e-Fuse（電子ヒューズ）モジュールのPoC展示では、MOSFET内蔵により交換不要を目指した電子ヒューズのプロトタイプモデルを展示しています。

過電流・過電圧保護など、内製半導体による多機能化を実装レベルで確認できます。 新電元工業は1949年の設立以来、パワー半導体やスイッチング電源などパワーエレクトロニクスを主な事業領域として製品を開発してきました。 半導体技術・回路技術・実装技術を併せ持つメーカーとして、持続可能な社会の実現に向けた製品提供を続けています。 今回の展示では、これらの技術を実際に体感し、設計現場での具体的な課題解決につながるヒントを得ることができます





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パワー半導体 車載電装 EVインフラ DC/DCコンバータ E-Fuse

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