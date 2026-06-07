新開発モデル、フルオウターコーティング付き専用外装と高級内装でスポーティ理想主義を実現

最新の車両開発における外装と内装の革新を特集。このモデルは従来のオーテックラインを上回るフル装備外装、独自のシグネチャーLED、そしてラグジュアリー感を高めるブルーステッチとダーククロームフィニッシャーを採用し、スポーツとラグジュアリーを兼ね備えた新たなコンセプトを提示。さらに、オプションで高遮音ガラスとBOSEプレミアムサウンド、プロパイロット2.0などが選択できるなど、ユーザーのニーズに合わせた多彩な機能が揃っている。

当車は 専用外装パーツ が全装備となっており、フロントグリル、フォグランプフィニッシャー、サイドシルエット＆リアプロテクターといったアイテムがラインナップされる。 フロント周辺では、従来のオーテックラインでは見られなかったのが、独自のオウターコーティングとともに、豪華なシグネチャーLEDが輝くデザインだ。

その結果として、フロントプロテクターはオーテックラインと異なるメタル調フィニッシャーにより、個性的で洗練された外観を演出する。 オーディエンスは、オーテックエンブレムがフロントとリアとセンタークラスターに散りばめられ、クルマ全体の統一感を保ちながらも目立つデザインを完成させている。 外装の完成{外装テキスト}には白い照明と照明を組み合わせることで、ドライビングの際に迫力と乗り心地を強調する視覚的な要素が組み込まれている。 オーディエンスは、離れた距離からでも大胆でエロティックなラインが際立ち、車体の存在感を際立たせている。

実際に専用外装パーツは形状の調整が必要で、製造工程において専門的な手法が採用される。 外装における高い精度とデザイン性は、最先端のカーエンジニアリングとクリエイティブデザインの結合を示している。



内装面では、同車はフロントとリアの快適性を重視している。 ブルーステッチというディテールは、ステアリング、シート、インパネ（中枢操作盤）、センターコンソール、ドアトリムにわたって加えられ、全体の質感を高めるのに役立っている。

このブルーステッチは、エレガントかつスッキリとした色合いが特徴であり、ディスプレイが白をベースにしたブルーのアクセントが描写されている。 このブルーは、車内の雰囲気をコントロールし、乗員のリラックス心身をサポートする。 ダーククロームフィニッシャーは、インパネ、センターコンソール、2列目のアームレスト＆アシストグリップといった部分に適用されており、絶妙な金属の光沢とパイムが相まって滑らかな装飾が完成している。 こうした構成は、単なる装飾にとどまらず、車内空間の視覚的統一感と調和を高め、購入者にとって一線を画す特徴を打ち出している。





さらに、モデルは"オーテックラインGスペック"と呼ばれるパッケージがあり、1つは高遮音ガラス（フロント／フロントドア／フロントクォーター／リヤドア）が装備された上で、BOEプレミアムサウンドシステム（22スピーカー）が搭載されている。 これは車内の音響体験を劇的に向上させ、外部の騒音を遮断してリラックスした雰囲気を提供する。

もう1つは、プロパイロット2.0＆プロパイロットリモートパーキング＆ヘッドアップディスプレイのパッケージで、プロパイロットは自動運転機能を補完する高性能センサーとアルゴリズムで構成され、遠隔操作でのパーキングが可能になり、ドライバーの負担を軽減する。 両パッケージ共に高額だが、顧客のニーズに合わせた選択肢が存在することで、フルサービス車を完備した新しいタイプのターゲット層を開いている。



こうして、新型車は外観と内装におけるホリーとロジカルなアプローチで、スポーティとラグジュアリーを融合させたコンセプトを実現している。

従来のオーテックラインとの差別化は、装備フル装備と高いデザイン性が一つの特徴であり、スポーツドライバーから快適乗り心地を求めるファミリーまで幅広い層に魅力を訴求できる。 サブタイトルとしては、"デザイン革新と快適装備の調和"を掲げ、新車時の所有体験を刷新する意図を示している





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専用外装パーツ ブルーステッチ ダーククロームフィニッシャー 高遮音ガラス BOSEプレミアムサウンド

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