『奥村組スポーツスペシャル 第46回大阪国際女子マラソン』が2027年1月13日にカンテレ・フジテレビ系で生中継されることが決まり、新進気鋭のアニメーター・イラストレーターの刈谷仁美氏によるメインビ…

『奥村組スポーツスペシャル 第46回大阪国際女子マラソン』が2027年1月13日にカンテレ・フジテレビ系で生中継されることが決まり、新進気鋭のアニメーター・イラストレーターの刈谷仁美氏によるメインビジュアルが披露された。

刈谷氏は、NHK朝ドラ『なつぞら』のオープニングアニメ監督、TVアニメ『チェンソーマン』エンディングアニメーションなどを手がけた実績がある。 『大阪国際女子マラソン』メインビジュアルは2度目の担当となる。 フィニッシュテープを切るランナーの力強い姿を描写。 通天閣や大阪城など大阪の名所を背に、まっすぐ前を見据える彼女のバックには、2028年オリンピック開催地アメリカ・ロサンゼルスの街並みが広がる。

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大阪国際女子マラソンから世界へ羽ばたこうとするランナーたちへのエールが込められたビジュアルとなった。 今大会は、MGC（マラソングランドチャンピオンシップ）シリーズ2026-27の女子最高峰であるG1に位置づけられる、国内唯一の女子エリートマラソン。2027年9月に中国・北京で開催される「世界陸上競技選手権大会」の日本代表選手選考レース、2028年にアメリカ・ロサンゼルスで開催される「オリンピック競技大会」の日本代表選手選考競技会ともなる。