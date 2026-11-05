新語・流行語大賞ノミネート30語発表 M!LKやモナキが候補

現代用語の基礎知識が選ぶ2026年T&D保険グループ新語・流行語大賞のノミネート候補30語が発表され、M!LKの楽曲やグループ名「モナキ」などが選ばれた。来年1月に大賞が決定する。

「 現代用語の基礎知識 」が主催する「2026 T&D保険グループ 新語・流行語大賞 」のノミネート候補30語が、5日に正式に発表された。この部門は、その年に日本社会で広まった新しい言葉や、大きな話題を呼んだ流行語を表彰するものであり、今年も多種多様なジャンルから選出された。

ノミネートリストには、男性5人組グループ「M!LK」の大ヒット曲「好きすぎて滅！」が含まれている。この曲名は単なる音楽作品のタイトルにとどまらず、歌詞内の表現やミュージックビデオに登場する特定のジェスチャーを通じて、社会的な現象を生み出したと評価された。また、4月にデビューするとすぐに大きな注目を集めた男性4人組グループの名前「モナキ」も候補入りを果たしている。

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さらに、スポーツ分野からは冬季オリンピック関連の用語も選出された。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペア競技において、日本勢として史上初めて金メダルを獲得した「りくりゅう」がその代表である。これは三浦璃来さんと木原龍一さんの名字を組み合わせた造語であり、日本のフィギュアスケート界における歴史的な快挙を象徴する言葉として選定された。

楽曲が生んだ身体表現とファン用語の拡大

「好きすぎて滅！」という曲名が流行語候補に残された背景には、楽曲自体の人気に加え、それに付随する派生的な表現やアクションが広く市民権を得たことがある。具体的には、ピースサインを行う際に親指以外の指を全て曲げ、拳のように見せるジェスチャーが「滅ポーズ」としてインターネット上や実社会で大きな話題を呼んだ。

この「滅ポーズ」は、曲のキャッチーなメロディと相まって動画投稿サイトやSNSで次々とカバーされ、若年層を中心に急速に拡散した。さらに、「○○すぎて滅」という文法パターンも派生表現として定着しつつあり、何かに強烈に惹かれすぎた感情や状態をユーモアouslyに表現するための新しい言語パターンとして定着している。

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この現象に対して、M!LK自身もX（旧Twitter）上でファンへの感謝のメッセージを発信している。グループは「み！るきーず（ファンの呼称）の皆様をはじめ、多くの方々に親しんでいただき、ありがとうございます！」というコメントを発表し、この言葉とジェスチャーがこれほどまでに広がったことに対する畏敬の念と謝意を示した。

メンバーの反応とグループ名の認知度

ノミネートされたグループのメンバーたちは、それぞれ異なる視点でこの出来事を受け止めている。サカイJr.（37歳）は、グループ名「M!LK」や関連する言葉がこれほどまでに認知される前について振り返り、「初めて聞く単語だった。広まってくれたらいいなという思いでいた」と率直な心境を明かした。

サカイJr.はさらに、受賞という形での肯定的なフィードバックを得たことへの決意を表明し、「いただいた愛情をかみしめて、感謝を忘れずに活動を進めていきたい」と述べた。これは、単なる一時的なブームとして終わらせるのではなく、長期的なアーティストとしての基盤を築いていきたいという強い意志の表れである。

同じく候補に残った「モナキ」についても、その急激なブレイクぶりが注目を集めている。4月にデビューしたばかりでありながら、短時間でこの言葉がノミネートリストに入るのは異例の速さである。この背景には、デビュー直後からの高い音楽的完成度や、メディア露出、そしてファンによる有機的な拡散活動があったことが指摘できる。

スポーツ界の歴史的快挙と言語への昇華

ノミネートされたもう一つの大きなキーワード、「りくりゅう」は、フィギュアスケート競技における日本の金字塔を更新した二人組を指す。三浦璃来さんと木原龍一さんは、ミラノ・コルティナ五輪のペア競技において、前人未到の金メダルを獲得した。この歴史的瞬間が、彼らの名字を組み合わせた造語を生み出し、それが単なるスポーツ用語から社会全体の流行語へと昇華した事例である。

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日本では過去にフィギュアスケートで活躍するペアは数多く存在したが、五輪での金メダル獲得という最高峰の栄光を掴んだのは今回が初めてである。この「初」の文字が、世間の関心を極限まで高め、「りくりゅう」という名称を国民的な認知へと押し上げた要因となった。

このように、今年のノミネート30語は、エンターテインメント、音楽、スポーツという多岐にわたる分野で起きた大きな出来事を反映している。それぞれの言葉が単なるスラングや固有名詞を超え、人々の感情や社会的な出来事を凝縮した象徴として機能している点が特徴的である。

来年1月の大賞発表と今後の展開

現在選定された30のノミネート候補の中から、最終的にどの言葉が「大賞」を受賞するかは、来年1月に行われる正式な発表で明らかになる予定である。審査は、その年の社会現象への影響力、言語としての普遍性、そして持続性などの基準に基づいて行われると考えられる。

大賞の選考過程では、SNS上の反応データやメディアの報道量、そして一般投票などの要素も考慮される可能性が高い。特に、今年のようなデジタルネイティブな層が強い影響力を持つ時代においては、インターネット上の拡散速度や議論の盛り上がりが、最終的な選定結果に大きく影響を与える要素となるだろう。

候補に残ったアーティストたちは、大賞発表を前にしてさらなる活動の強化を誓っている。M!LKのケンケン（30歳）は、「これからも頑張っていきます」と意気込みを語り、サカイJr.やおヨネ（29歳）もそれぞれ「これからも恥じないように活動していけたら」と前向きな決意を示した。

来年1月に発表される大賞の結果は、2025年に日本社会で何が起こり、人々がどのような言葉を通じて感情を共有してきたかを象徴する指標となるだろう。30の候補の中から最終的な1語が選ばれるまでの間、各候補語の人気や議論の推移にも引き続き注目が必要である。