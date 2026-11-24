J2首位の新潟は25日に八戸戦を控え、ケガから復帰したMF落合陸が戦力復帰へ向けて意欲を見せた。落合は手術から半年ぶりとなる栃木C戦で公式戦に復帰し、過密日程の中でチームの首位維持に貢献する覚悟を示している。

11勝2分け5敗の勝ち点35でJ2首位の新潟は25日に敵地で八戸と対戦する。24日は新潟・聖籠町のアルビレッジで最終調整。 ケガから復帰し、21日に行われた前節の栃木C戦が半年ぶりの公式戦出場となったMF 落合陸 （27）は、リーグの折り返しとなる一戦にも出場して結果にもこだわる。 5月21日に左膝外側半月板損傷の手術をしてからちょうど半年。

栃木C戦で公式戦復帰を果たした落合は、復活への一歩を踏み出せた安堵（あんど）感と同時に、闘志に火がついた。

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「シーズンも半分が終わる。 何か残さないといけない気持ちがある」。 その言葉には強い決意がにじむ。 復帰への課程で別に痛めた箇所もあり、この半年は「本当に長かった」と吐露する。

ただ、無駄にはしなかった。 仲間が勝つ姿を素直に喜べない悔しさを感じながら「みんなのプレーを見て自分に何が足りないか、入った時に何ができるかは整理することができた」と分析に費やしてきた。 前節は後半21分から出場。 左右のサイドハーフをこなし、強度の高い守備や推進力を見せた。

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コンディションはまだまだ上がるが、今月15日の練習試合でも約80分プレー。

「（出場時間が）増えていく中で、どれくらい自分ができるかは楽しみ」と自信を示す。 栃木C戦が行われた21日から9日間で3試合を戦う過密日程の2試合目。 故障者続出のチームが、6位までが勝ち点差4にひしめく大混戦の上位争いで首位を守るには総合力が求められる。

「（これまで）出ていない選手が違う色を出せればチームにとってプラス。 貢献しつつ、個で何かを残したい」と落合。 ゴールに絡み、完全復活ののろしを上げる。 （西巻 賢介）