首位を走る新潟アルビレックス新潟は、29日に甲府とのホーム戦でシーズン後半戦の初陣を迎える。12勝2分け5敗で得失点差プラス1と接戦に強さを発揮するも追加点の少なさが課題となる中、FW若月大和はゴールへの渇望をスプリントで表現し、チームのJ1昇格争いリードを目指す。

12勝2分け5敗の勝ち点38で首位を走る新潟は、29日にホームで最下位の甲府と対戦する。28日は新潟・聖籠町のアルビレッジで最終調整を行った。 シーズン後半戦の初陣を飾るべく、3試合ぶりのゴールを狙っているのが FW若月大和 （24）。

得点を積み重ねて首位ながら得失点差1の現状から脱却し、J1昇格争いをリードする。

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「残りのシーズンをどうやって戦っていくかが問われる試合になる。 今までやってきたことをやりつつ、さらにゴールを奪うためにいろいろなことができたらいい」 前半戦は12勝のうち1―0だった5試合を含め、1点差での勝利が11試合。 接戦を制する勝負強さをつけてきた一方で「難しくなってしまう試合も多かった」と振り返る。 第6節からチームとしてゴールを記録しているものの、首位ながら得失点差はプラス1。