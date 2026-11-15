新潟県中小企業家同友会、11月27-28日に「中小企業経営フォーラム2026」を開催

新潟県中小企業家同友会は11月27-28日、燕三条地場産業振興センターで「中小企業経営フォーラム2026」を開催する。500人規模の参加者を見据え、事業承継やデジタル化、組織改革などの実務的な知見を共有する。

新潟県中小企業家同友会 は、2026年11月27日（金）と28日（土）の2日間にわたり、 燕三条地場産業振興センター （新潟県三条市須頃）にて「 中小企業経営フォーラム2026 」を開催する。この取り組みは、県内の経営者たちが 事業承継 やデジタル化といった具体的な実践事例を持ち寄り、知識を共有する場として位置づけられている。

基調講演で吉田工業の転換戦略を解説

11月28日に実施される基調報告では、(株)吉田工業（新潟県燕市吉田法花堂）の吉田智社長が登壇する。吉田社長は、同社の下請け構造からの脱却や、宇宙航空研究開発機構（JAXA）のクリーンルーム案件を獲得するに至った経緯について詳述する。テーマは「Change & Grow 変化に挑み、共に成長する」であり、製造や施工-centricな業務から、顧客の課題解決に向けた設計・提案型の事業へパラダイムを転換したプロセスを振り返る。また、職場環境の改善や社員への権限移譲といった、社内での組織改革の取り組みにも言及する。

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11月27日は5つの分科会で実践知を共有

フォーラムの前半日となる11月27日は、午後1時から午後5時までの期間で、メッセピアとリサーチコアの2会場で5つの分科会が開催される。各セッションでは、経営指針の実践や農業分野の人材育成、デジタル化による新事業創出など、多様な経営テーマに対する具体的なアプローチが紹介される。来場者数の目標は500人以上であり、県内中小企業の発展を支えるネットワーク構築が期待されている。

前山渉氏と飯塚英晃氏の経営実践事例

分科会では、経営指針の実践事例として、(有)MRオート（新潟県燕市佐善）の前山渉さんが報告を行う。同時に、農業分野における人材育成の取り組みについては、飯塚農園（新潟県三条市東本成寺）の飯塚英晃さんがその経験談を披露する。これらの発表は、伝統的な産業から農業に至るまで、業界を超えた経営の共通課題への解決策を示唆するものとなる。

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高橋真由美氏と内山雅視氏のチャレンジ

デジタル化を通じた新事業展開の成功事例については、(株)サマンサハート（新潟県燕市吉田下中野）の高橋真由美さんが報告に立つ。また、個人事業主としてのビジネスモデルにおける挑戦的な姿勢や、その運営戦略については、社労士事務所コモンズ（新潟県新潟市中央区新光町）の内山雅視さんが解説する。これらのセッションは、テクノロジーの活用や個人事業の拡大における具体的な手法を提供する。

柴澤仁子氏による債務超過からの承継事例

最後の分科会では、債務超過状態にあった事業の承継に関する実践的な話が展開される。報告者はスズキトラスト新潟(株)（新潟県五泉市二ツ柳）の柴澤仁子さんであり、財務的な困難を抱えた企業をどう再生し、次世代へ引き継ぐかという重要なテーマを扱う。これらの一連の報告は、参加する経営者に対して即戦力となる経営ヒントを提供することを目的としている。