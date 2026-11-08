新潟加茂市議会補選投票開始 期日前は2604人で最終日集中

新潟県加茂市の市議会議員補欠選挙が8日に投票日を迎えた。期日前投票は計2604人で、女性層の投票率が高かった。当日の動向と立候補者の情勢を伝える。

新潟県 加茂市 の 市議会議員 補欠選挙 の投票が8日、始まった。欠員3議席に対して4人の候補者が立候補し、1議席を争う重要な選挙戦となっている。この選挙では、期日前投票の集計結果からも注目すべきデータが浮かび上がっている。

期日前投票の推移と統計的特徴

7日までの6日間に行われた期日前投票では、合わせて2,604人が投票した。これは当日有権者数の約12.6％に相当する数値だ。投票行為は日を追うごとに増加し、最終日の7日には850人が訪れた。この最終日の数は期間中で最も多く、期日前投票者全体の約3割を占める割合だった。

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投票場所となったのは、市役所別棟の選挙管理委員会事務室だ。期日前投票は2日から7日まで実施され、初日の2日には123人の投票者があった。その後は増加傾向にあり、3日目で360人、4日目で431人、5日目で517人へと推移した。このように、投票者の数は着実に増加していった。

男女別投票動向と最終日の傾向

6日間の期日前投票者2,604人の内訳を男女別にみると、男性が1,165人、女性が1,439人となった。女性層の投票意識が高く、女性が男性を274人上回っている。この結果は、今回の選挙において女性有権者の関心が特に高いことを示唆している。

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最終日の7日に投票した850人は、期日前投票者全体の約32.6％を占めた。この数字は、投票日前日の土曜日に多くの有権者が投票を済ませたことを反映している。平日に仕事が忙しい層や、日程调整がしやすい層が週末に集中して投票行動を取ったと考えられる。

当日投票の状況と立候補者のプロフィール

8日午後1時現在の投票者数は、期日前投票を除いて男929人、女853人の合計1,782人となった。これによる投票率は8.64％となっている。当日の投票状況も、期日前と同様に男女間で若干の差が見られる。

今回の補選には、届け出順に4人が立候補している。高地茂世氏（74歳、無所属・新人）、橋本昌美氏（62歳、無所属・元）、飯浜直樹氏（64歳、無所属・新人）、保坂裕一氏（65歳、無所属・元）の4人だ。新人と元議員が混在する中で、各候補者は有権者の支持を集めるためのラストスパートをかけている。