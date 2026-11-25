新潟県三条市の工場祭典がブランド化し、海外からも注目されている。本間村長は、4日間限定のイベントから通年型の産業観光への移行や、地域全体の連携、若者向けの人材確保への貢献などを強調した。

三条市 の工業団地などでは、車を降りて歩いて回れる範囲に複数の参加工場があることが集客にもつながっている。 また、工場の祭典を開催する4日間だけでなく、通年型の 産業観光 につなげることも大きなテーマ。

「午後から来て、工場を見て、お酒を飲んで、観光して泊まるというのが一番理想かなと思っていた。4日間は産業観光ができているんですけど、4日間以外ができていない。 また来てもらうきっかけとして、弥彦の温泉や観光コンテンツは非常に有意義だと思っている」と話した。 本間村長は、工場の祭典はイベントそのものがブランド化し、国内だけでなく海外からも熱い視線が注がれていると評価。

Also read 「推し活×双眼鏡」をテーマにしたショートドラマ3作品をビクセン公式Instagramにて公開中。

「県央エリアが一丸となって、全国に向けて堂々とアピールできる、こんな機会はない」と広域連携の意義を強調した。 本間村長も祭典期間中に村内の参加事業者を訪れ、二村建築の餅まきにも参加した。 来場者に仕事を紹介する社員の姿が印象に残った。

Advertisement

「初日の見学なんかも、教えてらっしゃる方の生き生きとした顔が忘れられない」。 完成した製品を見せるだけでなく、製造過程や、ふだん見ることのできない仕事を公開する工場の祭典の意義にふれ、「人は見られることで、いろんなアドレナリンが出て、いいものが生まれるし、仕事に対して誇りももてる。 さらに高みを目指す、いろんな効果があると思う」と話した。 子どもたちが幼いころから地域の仕事に触れる機会をつくることは、将来の人材確保にもつながるとも。

「どこでも人材不足が言われている中で、身近なところで幼いころからそういうものを見せておけるのは、なかなかできそうでできないイベントだと思う」とした。