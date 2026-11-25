中地区2位の新潟アルビレックスBBは、28日から徳島との2連戦に挑む。元古巣のCジェレミー・コームズは23日から2シーズン在籍した地での戦いであり、連敗ストップとチーム勝利のために得点だけでなくリバウンドやアシストなども献身的に果たす姿勢を示した。徳島は日本初プレーの地であり、PFドーソンの脅威に対応するためチーム全体で力を合わせる必要がある。

中地区2位の 新潟アルビレックスBB は、28日から敵地で西地区首位の徳島との2連戦に挑む。25日は新潟県西蒲原郡の弥彦村体育館で練習を行った。24日が31歳の誕生日だった Cジェレミー・コームズ にとっては、23年から2シーズン在籍した古巣戦。

連敗ストップのために得点やリバウンド、アシストとチームのために奮闘することを誓った。 前節の福井戦でチームは連敗したが、コームズは気持ちを切り替えていた。

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「シーズンは長いので調子は上がったり下がったりする。 みんなで力を合わせてハードワークすることが大事。 次は2勝する」。 西地区首位の強豪でも強気な姿勢は健在だ。

これまでゴール下にアタックして得点を重ね、チームのスコアラー的存在だったが福井戦の2戦目はわずか6得点。

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「得点だけじゃなく、チームの勝利のために何をすべきかが大事」と強調し「得点はもちろん、リバウンドもアシストも何でもやる。 監督の指示を遂行するだけ」と勝利のために身をささげるつもりだ。 徳島は日本で初めてプレーした古巣。

「すごくいいチームだと思う。 戦うのが楽しみ」と対戦を心待ちにしている。 脅威となるのはPFドーソン。

「やりたいことは分かっている。 チーム全体で努力しないと止められない相手。 みんなのパワーが必要」と表情を引き締める。