新潟アルビレックス新潟が甲府風に5対3で勝利し、J2首位を守った。若月大和の2ゴールなどが響き、ホームで3連勝を達成。次節は札幌戦。

明治安田 J2リーグ 第20節が29日に開催され、首位の 新潟アルビレックス新潟 が本拠地で 甲府フットボールクラブ と対戦し、5対3で勝利した。この勝利により、新潟は今季2度目の3連勝を記録し、リーグ首位の座を守り切った。

若月大和がプロ初2ゴールで逆転劇を演出

前半17分にPKを献上して0対1と先制を許した新潟は、0対1で折り返した。しかし、3試合ぶりに先発出場を果たしたFW若月大和が、プロ初となる1試合2ゴールを達成。さらにMF桑山祐介の得点へアシストするなど、4得点すべてに絡む活躍で試合を支配した。

Also read [J2]第17節 スコア速報 | ゲキサカ

前半戦で8勝を挙げるなど無類の強さを誇るホームスタジアムで、1万5640人の観衆を前に点の取り合いを制した。若月は後半4分、大沢剛之介のパスを右足で決めて同点に追いつくと、続く9分と13分にはMF笠井健斗の2得点をアシスト。チームに勢いを与え、流れを完全に新潟側に傾けた。

値千金の決勝ゴールと守備課題が残る展開

3対1とリードしていた後半24分と29分に、セットプレーから立て続けに失点して同点とされた局面もあった。しかし、後半34分にはMFシマブクのスルーパスに鋭く抜け出し、GKをかわして決勝弾を挙げた。若月は「足を振るよりもかわす方が確実」と冷静な判断でストライカーらしいゴールを決め、胸を張った。

Advertisement

一方、甲府フットボールクラブのMF笠井健斗もプロ初となる1試合2得点をマーク。後半9分にFKの流れからこぼれ球を詰め、その4分後には若月のクロスを左足で決めた。ただ、前半のPK発生や後半のCK、ロングスローからの失点など、守備の厳しさが足りなかったと反省していた。

故障からの復帰と船越監督の満足しない表情

若月は14日のFC岐阜戦で左ふくらはぎの肉離れを負い、離脱も考えられた状況。しかし、負傷者が多いチーム事情を考慮し、「ベンチでもできることがある」と栃木SC戦にメンバー入り。八戸市フットボールクラブ戦では途中出場し、得点への貪欲さを増していた。

先発復帰を果たした若月は、「ためていたものをしっかり出せた」と力を込める。攻撃力は証明したが、最下位の相手へ3失点したことはJ1昇格を目指す新潟にとって大きな課題だ。船越優蔵監督は「全く満足していない。許せない部分がいっぱいあった」と笑顔を見せず、若月も「これで満足しているようでは上に行けない」と気を引き締めている。

次節は札幌戦で4連勝へ向けて隙を見せない

新潟アルビレックス新潟は、年内最後のホーム戦を終え、次節12月5日にアウェーで札幌ドームで行われる北海道コンサドーレ札幌戦へ向かう。船越監督は「勝ち切れたのはプラスの面が大きい」と前向きな一面も見せたが、防御面の改善は必須条件だ。

Advertisement

チーム全体として「隙を見せず、4連勝をつかみ取る」と意気込んでいる。若月大和の得点力とアシスト力、そしてシマブクなどのサポートが不可欠となる。次節の札幌戦でも、J1昇格候補としての品格と強さを示し、首位維持だけでなく更なる順位上昇を狙っていく。