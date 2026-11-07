新潟が今治に1―0で勝利、桑山侃士の決勝点で首位を堅持

明治安田J2リーグ第16節で新潟が今治に1―0で勝利し、2連勝で勝ち点32として首位を守った。決勝点を挙げたFW桑山侃士の今季3得点目が大きな意味を持つ一戦となった。次節14日はホームで宮崎と対戦する。

明治安田J2リーグ 第16節が7日に行われ、 アルビレックス新潟 はホームで FC今治 を1―0で下した。新潟は前半から主導権を握って攻め続け、後半10分にFW 桑山侃士 が今季3得点目となるゴールで先制した。

追加点は奪えなかったものの、新潟はそのまま逃げ切った。この結果、2連勝で勝ち点を32まで伸ばし、首位の座をキープしている。次節は14日で、再びホームで宮崎と対戦する。

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前節終了時点で首位の新潟から6位の宮崎まで勝ち点差は3しかなく、上位争いは大混戦となっていた。新潟にとって、この試合で負ければ首位陥落はもちろん、一気に順位を落とす可能性もあった。

新潟は前節の甲府戦に続き、この日も下位チームを相手に攻め続け、しっかり勝ちきった。首位を守る堅守につながる決勝点を、重要な一戦で手にしたことになる。

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桑山侃士の決勝点は後半10分に生まれた

新潟の先制点は後半10分、FW桑山侃士が決めたゴールだった。佐藤の左クロスがゴール前でこぼれ、笠井がシュートを放ったことが起点となった。

ゴール前に陣取っていた桑山は、そのボールに素早く反応した。右足でコースを変えて流し込み、今治のゴールネットを揺らした。

今治は前節までの前線からのプレスを封印し、引いて守る戦い方を選んでいた。それでも新潟は慌てずに敵陣内でパスを回し、奪われてもすぐに回収して押し込み続けた。

先制後、新潟はシマブクら攻撃的な選手を次々と投入した。今季初となる2点差以上の勝利も期待されたが、追加点は生まれず、1―0のスコアで試合は終わった。

桑山と船越優蔵監督が語った勝利への評価

FW桑山侃士は決勝点について、焦らずにやるべきことをやった結果だと、勝利の余韻に浸った。いつボールが来てもいい準備をしていたことが、ゴールにつながったと素直に喜んだ。

船越優蔵監督は、選手たちが粘り強く、我慢強く、泥くさく、勝負強くやってくれたと評価した。一方で、少しフラストレーションがたまる試合だったとも語った。

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船越監督は、J1昇格を目指す上で得点力などのさらなる成長を求めていると説明した。圧倒するような戦いができていないと指摘し、1―0で守りきればよいというマインドは捨ててほしいと強調した。

船越監督は、目指すところはもっと先にあると続けた。勝利という結果だけで満足せず、攻撃面でさらに上を目指す姿勢を示した形だ。

若月は勝利に満足せず次節14日へ備える

決定機を決めきれなかった若月は、勝利に満足せず気を引き締めている。チームの方向性が良い方向に向いているからこそ、結果を出さなければいけないと話した。

若月は、昨季の百年構想リーグの時なら、勝って全力で喜んでいたと振り返った。しかし今は勝つだけではなく、もっと点を取りたいという意識がチーム全体に広がっているという。

新潟は次節14日、再びホームで宮崎と対戦する。前節時点で勝ち点差3の混戦が続く中、首位を守れるかどうかが次の焦点となる。