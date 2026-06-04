新海まき、8K映像で魅せる妖艶な美 最新作『耽美録』リリース

グラビアアイドル新海まきの最新イメージ作品『耽美録』がリリース。横浜の洋館を舞台に、8K高精細映像で捉えた妖艶な姿が魅力。新海の大人っぽい表情や引き締まったボディラインを堪能できる。

新海まき の最新イメージ作品『 耽美録 』がリリースされた。 本作は、横浜・本牧に佇む古い洋館を舞台に、彼女の妖艶な官能美を5つのシーンを通して描き出す。 タイトルが示す通り、作品全体に流れるのは美を耽溺するような官能の眼差しであり、 新海まき の秘められた豊艶さが静かに露わになっていく。

撮影は最大8Kの高精細映像で行われ、繊細な表情や質感、空気感まで臨場感豊かに捉えられている。 新海まきは、神奈川県出身のグラビアアイドルで、1998年3月3日生まれ、身長165cm。 アイドルやダンスボーカルなどの活動を経て2021年にグラビアデビューし、オーディション「グラビアネクスト2020」で審査員特別賞を受賞した。

高身長スレンダーでありながらGカップのグラマラスボディと、趣味の筋トレで鍛え上げた引き締まったウエストが生み出す健康的な色気で、幅広い層から支持を集めている。1st写真集『刻に咲く』（講談社）も発売中で、近年はSNSを軸に日韓2拠点での発信を強化しており、グラビアファンにとどまらない多くの人々から熱い視線を集めている。 本作の見どころについて、新海は「すごい妖艶な雰囲気で撮っているので、大人っぽい姿がたくさん見られると思います。 待っていてください」とコメント。

タイトなスカートにガーターベルトを合わせた衣装については、「いつもと違う感じで、とっても似合っていると言われました」とにっこり。 お気に入りのシーンとしては「お洋服から脱いでいくシーンがあるんですけど、胸元がすごいセクシーで、綺麗に映っていると思います」と迷わず答えた。 また、チェスをするシーンでは「白いジャケットに白の下着を着ているのが、おしゃれでとってもお気に入りです」と即答する一方、「チェスの駒を落とすタイミングなどを考えながらやったのが、ちょっと難しかったです」と苦笑い。

ベッドシーンについては「ゴロゴロしながら撮影したので、途中で寝ちゃいそうなくらい眠くなってしまったんですけど、リラックスしてできたと思います」と笑った。 撮影現場の雰囲気については「和気あいあいとすごい楽しくて、遊びながらできたなと思います」と語り、カメラマンとの息もぴったりだったようだ。

「カメラマンさんがすごく面白くて、もう笑い死ぬぐらい笑いっぱなしでした」とのこと。 ファンへのメッセージとして、「もうすぐ28歳になるので、妖艶さがより増したと思うので、その大人っぽい姿を見てほしいです」と力強く語る新海。

「今回8Kでの撮影が初めてだったので、どんな画質になるのか本当に私も楽しみなんですけど、よりリアルな私を見てもらえると思うので、ぜひ楽しんで見てください！ 」と呼びかけている。 新海まきは、1998年3月3日生まれ、神奈川県出身。 身長165cm。

アイドル・ダンスボーカル等の活動を経て2021年にグラビアデビュー。 オーディション「グラビアネクスト2020」審査員特別賞受賞。1st写真集『刻に咲く』（講談社）発売中。 Instagram @shinkai_maki（22万6000フォロワー）、X @shinkai_maki（12万2400フォロワー）。 近年は日韓2拠点での発信を強化し、存在感を拡大中。 今後の活躍にも注目が集まる





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