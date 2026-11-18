故アントニオ猪木創設の新日本プロレスに孫の猪木尚登（18）が入団決定。1月4日の東京ドーム大会でファンに初お披露目し、55周年の祭典で闘魂継承のスタートを切る。

新日本プロレス は18日、東京都内で記者会見を開き、創設者故 アントニオ猪木 さんの孫である 猪木尚登 （18）が同団体へ入団することを正式発表した。尚登選手は将来の目標として祖父のレガシーを継承し、いずれは彼を超えるプロレスラーになることを誓った。

猪木尚登入団の経緯とデビュー計画

新日本プロレスの棚橋弘至社長（50）は、尚登選手が入団テストを合格し、正式に練習生として合宿所に入所したと説明した。尚登選手は9月29日にスクワット500回などの厳しい入門テストを受け、祖父の命日である10月1日に合格通知を受け取ったという。棚橋社長は「尚登本人から新日本プロレスへの強い入団希望を受けました」とその動機を明かした。

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尚登選手はメキシコで生まれ、米国で育った背景を持つ。身長175センチ、体重80キロで、デビュー戦はジュニアヘビー級での出場を予定している。すでに道場での厳しい練習を他の練習生たちと共に行っており、デビュー日は未定だが、新日本プロレス創設55周年となる来年1月4日の東京ドーム大会でファンへのお披露目を予定していると発表した。

会見場では、丸刈りのヘアスタイルにアントニオ猪木さんを連想させる赤いネクタイを締め、その遺影を抱いて姿を見せた。尚登選手はリングネームについて「猪木尚登という名前でやろうと思っています」と述べ、棚橋社長は「アントニオというリングネームは非常に重く歴史もある」と語り、リングネームの最終決定は本人の意思に委ねる姿勢を示した。また、入場曲「炎のファイター」の使用についても本人と相談して決める慎重な姿勢を示した。

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家族の絆とレガシー継承への決意

尚登選手にとって祖父の存在は、物理的に近いものではなかった。2022年に79歳で亡くなった祖父との直接的な交流は幼少期には少なかったと振り返り、「祖父と会って一緒の時間をつくれなかったのは、自分の中で後悔の一つです」と率直な思いを明かした。しかし、体に流れる血筋がプロレスへの道を指引したという。

尚登選手の母はアントニオ猪木の娘である寛子さん、祖母は女優の倍賞美津子である。父親はメキシコ人レスラーのドランゴであり、米国ロサンゼルスの高校ではレスリング部に所属し、体操、ムエタイ、柔術など多彩な格闘技にも取り組んできた。尊敬するレスラーは祖父のアントニオ猪木と父のドランゴだ。

会見では英語で応じたが、日本語の勉強にも励んでいるという。尚登選手は「自分の夢を追いかけるだけでなく、祖父のレガシーを継承していくような存在になりたい」と語り、最後に「1、2、3、ダァーッ！」と声を張り上げ、闘魂継承のスタートラインに立った。

京王プラザホテルでの会見と歴史的意義

会見が行われた新宿の京王プラザホテルは、故アントニオ猪木さんにとっても深いゆかりのある場所である。尚登選手の祖母である倍賞美津子さんと猪木さんは、1971年11月2日に同ホテルで当時では破格の1億円を費やした結婚式披露宴を行った。さらに1976年6月には、格闘技世界一決定戦でムハマド・アリとの一戦に向けた調印式の舞台としても活用された歴史を持つ。

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新日本プロレス創設55周年を迎える来年1月4日の東京ドーム大会は、尚登選手にとって大きな節目となる。棚橋社長は「デビュー日は決まっていないが、1月4日東京ドームではファンの皆さまの前でごあいさつできれば」と話しており、その瞬間をファンは待ち望んでいる。尚登選手が入団することは、単なる新人発掘ではなく、創設者一族による闘魂の新たな継承を象徴する出来事として注目されている。

尚登選手の今後の成長と、東京ドームでの初登場に向けて、関係者は一丸となってサポートを続けている。リング上でのパフォーマンスを通じて、どのような新しいプロレスを見せてくれるか、その動向がプロレスファンだけでなく、一般のスポーツファンにも大きな関心を集めている。尚登選手自身も「いつか祖父を超えるようなプロレスラーになりたい」と高い目標を掲げており、その言葉通りに活躍することを期待する声が高まっている。