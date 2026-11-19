新日本プロレスの大型新人、小畑詩音（25）がデビュー戦でボルチン・オレッグに逆エビ固めで敗れた。元レスリング王者の実績を持つ小畑の熱戦と、後輩への期待が描かれる。

新日本プロレス の大型新人、 小畑詩音 （25）が公式戦 デビュー戦 で初黒星を喫した。宮城県出身の小畑は、185センチ、体重130キロの体格を生かした力強い戦いを見せたが、最終的に ボルチン・オレッグ に7分54秒、逆エビ固めで敗北した。観衆を沸かせた激闘の末、プロ レスリング の世界での歩みが始まった。

レスリング実績を持つ大型新人の小畑詩音

小畑詩音は、幼少期に極真空手を経験した後、小学5年から高校卒業まで柔道に没頭し、東北インターハイを制覇した実績を持つ。日体大へ進学後は、レスリングのグレコローマン130キロ級へ転向。全日本大学グレコローマン選手権で2度優勝し、国体でも優勝するという輝かしい実績を残してきた。この長年の格闘技背景が、デビュー戦での堂々たる立ち回りにつながった。

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試合は両者大型選手ならではの力強い攻防で幕を開け、小畑は真っ向からのぶつかり合いで会場を熱狂させた。中盤にはブレーンバスターからのエルボードロップや逆片エビ固めなどで積極的に攻め込んだ。アマレスの先輩でもある相手であるボルチン・オレッグに対し、食い下がる場面も見せたが、最後は相手の圧倒的なパワーに押し切られた。

ボルチン・オレッグの貫禄ある勝利と後進への期待

勝利を収めたボルチン・オレッグは、小畑の成長に大きな期待を寄せている。ボルチンは「強いのは分かったけど、これからもめっちゃ楽しみだ」とその実力を認めるとともに、「もっと新日本のヘビー級、増えて、もっと強くなって、もう誰にも負けないように頑張っていこう」とエールを送った。新人の門出を温かく見守り、今後の活躍を楽しみにしている様子がうかがえる。

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新日本プロレスのヘビー級層の強化において、小畑のような体格と技術を持つ選手の参入は大きな意味を持つ。ボルチンとの対戦を通じて、プロレスリング特有の試合運びや、より高度なフィニッシュへの対策が必要であることが明らかになった。この経験が、今後の小畑の成長にどう結びつくかが注目される。

小畑詩音の悔しさと再戦への決意

試合後、小畑詩音は本気で勝利を狙っていたことを明かした。「今日、本気で勝ちにいきました。でも、こんなに差あると思わなかったです、正直。もっとやれたと思います」と悔しさをにじませつつも、前を向く姿勢を示した。その後の発言からは、負けを受け入れ、次へ進む強い意志が伝わってくる。

小畑は「何回でもオレッグ選手にまた挑戦します。もう何回やられても、またシングル組んでください」と、相手との再戦を熱望した。この発言は、単なる敗戦の悔しさを乗り越え、ライバルを高め合いながら成長していくプロレスラーとしての自覚を表している。今後のリングでの活躍が期待される。