新日本プロレスリングの新たなパートナーシップ

新日本プロレスリングは新たなパートナーシップを発表しました。新日本プロレスリングはテレビ朝日とサイバーエージェントと提携し、新たなビジネスを進めます。

２０１２年、 新日本プロレスリング が次なる発展を目指す大きな転換期において、私たちは縁あってグループへ迎え入れました。 それから１４年間、プロレスという素晴らしいエンターテインメントの力を信じ、その魅力をさらに多くの方々へ届けるべく、皆様と共に全力で駆け抜けてまいりました。

活動の甲斐あって、本年１月４日の東京ドーム大会では、観衆４６，９１３人を記録、２８年ぶりとなる超満員札止めを達成することができました。 世代交代の課題を乗り越え、いまや２０代、３０代の若きスターたちが次々と台頭し、リングの上で眩い輝きを放っています。 ブシロードとして、新日本プロレスリングがここまで力強く成長した姿を見届け、次の世代へのバトンタッチをできることは、私の人生において大きな誇りです。

しかしながら、新日本プロレスリングが今後さらにグローバルで飛躍し、黄金期を続けていくためには、これまでに蓄積された映像資産の最大活用と、強力な配信プラットフォームを軸とした多角的な収益化ビジネスへの進化が不可欠です。 そこで何より創業まもなくからのパートナーであり、地上波放送で新日本プロレスリングを支え続けてくれたテレビ朝日様へ大政奉還をするとともに、最先端のデジタルメディアで新しい風を吹き込んでくれるサイバーエージェント様をパートナーに迎えた、これ以上ないベストオーナーのもとへ未来を託すことが最善であると確信いたしました。

ブシロードの手からは離れますが、新日本プロレスリングの未来は、これまで以上に明るいと断言します。 ここからも一人の熱狂的なプロレスファンとして、私は皆さんが創り出すさらなる黄金期を応援し続けます





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