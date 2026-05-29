新料理長・吉本憲司が贈る2夜限定スペシャルディナー「The First Voyage」

ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町で、新料理長・吉本憲司が手がける初のスペシャルディナーイベント「The First Voyage ～Ma Cuisine Méditerranée～」を2026年6月29日・30日に開催。地中海をテーマに、南フランスで研鑽を積んだシェフが贈る全8皿の美食コース。

ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町（所在地：東京都千代田区紀尾井町1-2、総支配人：芝田尚子）は、2026年6月29日（月）と30日（火）の2夜限定で、新料理長・ 吉本憲司 氏によるスペシャル ディナーイベント 「The First Voyage ～Ma Cuisine Méditerranée～」を開催いたします。

吉本氏は、2008年にエスコフィエ・フランス料理コンクールで当時国内最年少優勝を果たすなど、数々のフランス料理コンクールで受賞歴を持つ実力派シェフです。 今回のイベントは、彼が料理長に就任後初めて手がける本格的なディナーコースであり、テーマは「Ma Cuisine Méditerranée（私の地中海料理）」。 南フランスの星付きレストランで研鑽を積んだ吉本氏が、自身の料理人人生のターニングポイントとなった地中海の豊かな食文化を、現代的な感性で表現しました。

東京にいながら、まるで美しい海原を旅するような美食の航海をお楽しみいただけます。 コースは全8皿で、一皿ごとにストーリーが込められています。 前菜には、南仏ニースの華やかなカーニバルをイメージした「オマール・ブルーとボタン海老のサラッド"カルナヴァル・ド・ニース"」が登場。 地中海の伝統料理をアレンジした「真鱈のコンフィ 干鱈のラグー"エストカフィカーダ"」や、フランス・シストロン産の希少な仔羊を用いたメインディッシュなど、五感を刺激するメニューが並びます。

さらに、デザートには南フランスの風物詩を取り入れた一品を用意。 各料理には、吉本氏が現地で学んだ技法と、日本の食材を融合させた独自のアプローチが光ります。 会場は、東京の夜景を一望できる優雅な空間。 地中海の陽光と潮風を感じさせるインテリアと、シェフの情熱が込められた料理が、忘れがたい一夜を演出します。

吉本憲司氏は2011年に渡仏し、南フランス・ニースの一つ星レストラン「KEISUKE MATSUSHIMA」やマントンの三つ星レストラン「MIRAZUR」で経験を積みました。 帰国後、ホテルインターコンチネンタル東京ベイを経て、2021年に株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイドに入社。 軽井沢浅間プリンスホテル、グランドプリンスホテル高輪で料理長を歴任し、2026年に現ホテルの料理長に就任しました。 伝統を重んじながらも、革新的な一皿を追求し続ける吉本氏。

今回のイベントは、彼の料理哲学の集大成とも言えるでしょう。 地中海の恵みと日本の繊細さが調和したコースは、ゲストに新たな感動を与えること間違いありません。 この2夜限りの特別な機会に、ぜひご参加ください





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