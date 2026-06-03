新戦力の名前は明かさなかったが、リバプールのイブラヒマ・コナテとの交渉が進んでいる

リバプールのイブラヒマ・コナテとの交渉が進んでいる。ペレス会長は再選を目指し、デンゼル・ダムフリーズの獲得も狙っている。ペレスは過去5回無投票で当選したが、37歳の実業家エンリケ・リケルメが挑戦する。リケルメはラウル・ゴンサレスをスポーツディレクターに起用し、マンチェスター・シティのロドリを獲得すると公約している。

新戦力の名前は明かさなかったが、報道では リバプール の イブラヒマ・コナテ との交渉が進んでいる。 リヴァプール退団でフリーのKonateは、サンティアゴ・ベルナベウへの移籍が濃厚だ。

さらに、同クラブはデンゼル・ダムフリーズの獲得も狙う。 これは再選を目指す会長の第一弾発表とされ、今後も注目が集まる。 今回の投票は、2006年以来初めてペレス会長に正式な対立候補が現れた歴史的な瞬間だ。 ペレスは過去5回無投票で当選したが、37歳の実業家エンリケ・リケルメが挑戦する。

リケルメは、ラウル・ゴンサレスをスポーツディレクターに起用し、マンチェスター・シティのロドリを獲得すると公約している。2000～2006年と2009年以降クラブを率い、世界屈指のタレントを招聘してきた実績を武器にペレスは反撃する。 会長は、日曜の投票で未来を決める会員たちが、いまだビッグネームの獲得に最も反応すると踏んでいる。 ペレス会長が会員投票前に明かそうとしているのは、新戦力の獲得だけではない。 空席の監督ポストも重大な課題で、かつての顔がベンチに復帰するとの憶測が高まっている。

ペレス会長は、2010～2013年に同クラブを率いたジョゼ・モウリーニョ氏がベルナベウに復帰すると報じられたことについて否定しなかった





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リバプール イブラヒマ・コナテ ペレス会長 デンゼル・ダムフリーズ エンリケ・リケルメ

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