新庄監督が通算３００敗で日本ハム戦で大敗、エドポロの実行が地を這わせる

新庄監督の実績では、通算が２９９勝という尖鋭な線引きがありましたが、そのうちの最後は大敗だったというオーバーホールです。更に、打線が対戦投手陣に２安打もしかたなく完封されたのが印象的です。新庄監督は、エドポロのトランプはまだカウントされていないが、批判するのは誰でもできると語ったそうです。また、エドポロのデビュー戦では３打席連続三振で地を這わせたという一瞬の凄みも話されています。エドポロは、まだまだ練習しないといけないなと思われており、ファームの試合も体験することなく厳しい状況だったかもしれません。新たな戦いが来たらもしく、トレーニングに専念していきたいと思います。

新庄監督 は 通算３００敗 /鷹に完敗で苦笑い「この球場で勝ったらいけないルールあったっけ？ 」 ３三振 の ルーキー をかばう「批判しては誰でもできる」日本ハムが大敗し、今季のソフトバンク戦は開幕から６連敗。

通算２９９勝２９９敗でこの試合を迎えた新庄監督も３００敗目を喫した。 今季、福岡の地では４連敗となり「この球場で勝ったらいけないっていうルールがあったっけ？ 」と冗談交じりに話した。 打線は相手投手陣の前に２安打完封負け。

初回、先頭の水野が中前打で出塁したが、続く万波が併殺に倒れた。 五回は２死から野村が右線二塁打で出塁。 この試合で唯一得点圏に走者を進めたが、続くプロ入り初スタメンのドラフト２位・エドポロ（大院大）が空振り三振に倒れた。 エドポロは３打席連続空振り三振のホロ苦いデビュー戦。

「まだまだ練習しないといけないなっていう感じですね」と振り返った。 「ファームの試合と同じように打席に入れればよかったんですけど、どうしてもお客さんがいっぱい入ってとかの試合初めてなんで、そこの気持ちの違いがこの結果の違いにも出てしまったなっていう感じです」と話した。 新庄監督は「エドポロ君は初回で力むだろうし、今までのいい選手でも最初の試合で３三振した選手は何人もいるから。 この結果を見てから批判するのは誰でもできるんで、今後に期待したいと思います」。 パワーが魅力の大砲へ、変わらぬ評価を口にした





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Japan 新庄監督 通算３００敗 大敗 対戦投手陣 ３三振 ルーキー 批判 エドポロ プロ入り初スタメン

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