新庄監督が塁上の過剰な挨拶を批判 ゲーム優先の考えを表明

日本ハムの新庄剛志監督が、試合中の選手による相手チームや審判への過剰な挨拶行为を問題視。サインの確認遅れやゲームへの集中力低下を理由に、全球団への改善を要望した。

日本ハムファイターズ の 新庄剛志 監督（５４）は８日、野球界で見られる塁上での過度な挨拶行為について問題提起を行った。選手が二塁打を放った際などに、相手チームの外野手や審判に対し、必要以上の丁寧な挨拶を行う光景が頻繁に確認されるが、新庄監督はこれを「試合中はいらなくない？」と疑問を呈した。チームはこの日、 エスコンフィールド 北海道で行われていた 秋季キャンプ を終えた直後であり、指揮官はゲームへの集中を最優先すべきだと強く訴えた。

サイン確認の遅れが最大の原因

新庄監督が最も懸念しているのは、選手間の意思疎通が阻害される点にある。試合の最中、選手が相手側へ挨拶をしている間に、ベンチから送られるサインが見えなくなることがあるという。監督自身、「いや、こっちのサインが先やねん！はよ見ろよ！」と、サインの変更なども含めた緊迫した状況を説明。相手への挨拶が完了するのを待っている間に、重要な战术的な指示が届かない事態が生じ、選手もイライラしている実情を明かした。

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外野の守備位置を確認するなど、守備上の連絡として挨拶を行うことは理解している。しかし、相手方がそれに気づくまで延々と挨拶を続ける行為は、チームからの発信としても即座に中止すべきだと主張。本来の目的であるゲームの進行と勝利を第一に考え、余計な時間を使わないことが選手にとって最も利益になると指摘した。

最低限の礼儀と過剰な媚びの違い

新庄監督は礼儀そのものを否定しているわけではない。審判への会釈などについては、「ちょっとでいいんですよ。お願いしまーすって。行く時に声をかけて」と、最低限のマナーで用が足りるとの見解を示した。しかし、試合の流れを無視した長文の挨拶や、頻繁な屈辱的な動作は、審判に対する「ごまかし」や媚びのように感じられると、その違和感を吐露。本来のスポーツマンシップとは異なる側面を持っていると批判した。

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母校の先輩らへの挨拶についても、試合前である現状では適切でないとしており、塁上での余計な行為は選手の精神的負担や集中力の散漫を招く要因になりうると分析。野球という競技において、礼儀正さは重要だが、それが試合の質を低下させるものでは本末転倒であると強調した。

全球団への習慣見直しを願う

現状では塁上での挨拶行為が各チームで目立つようになっているため、新庄監督は「ファイターズも挨拶しないから、俺たちも挨拶なしでいこうや」との考えを表明。自チームだけで行動を改めるだけでなく、この慣習が全球団に広がり、結果として不要な挨拶文化がなくなっていくことを願っている。野球界全体でのルールやマナーの見直しにより、選手が純粋にゲームに集中できる環境作りの推進を呼びかけている。