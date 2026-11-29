日本ハムの新庄剛志監督は、エスコンフィールドでの新入団選手ウェルカムイベント後に取材に応じた。大海の移籍先決定を「良かったね！」と喜び、シカゴには日本人選手も多く、佐藤君もチームメートであることを挙げ、一番のファンであり味方であると述べた。自身もメッツやジャイアンツでプレーした経験から、アドバイスは本人が考えること、家族の生活や環境面、ボールの違いなどに配慮する必要があると語った。

日本ハム 新入団選手 発表会見で 新庄剛志 監督を中心にフォトセッションする前列左から4位加藤宇、2位牟礼翔、1位菰田陽生、3位末吉良丞、後列左から育成5位今津慶介、育成3位半杭奏太、育成1位岡田光平、5位岡本翔斗、育成2位藤井悠貴、育成4位小島慎也（撮影・黒川智章）エスコンフィールドで行われた 新入団選手 のウェルカムイベント後、取材に応じた。

交渉期限ぎりぎりでの移籍先決定に「良かったね！ シカゴは日本人の選手も結構いたしね。 （日本人選手への）アドバイスの仕方も（球団側が）把握していると思うんで。 チームメートに佐藤君もいるしね」と喜び「調子悪かろうが絶好調だろうが、一番のファンですし、一番の味方なんで。

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色んなバッシングを受けるかもしれないですけど、その時は1人でも味方がいるっていうことを思い出してもらって」と、心強い言葉を口にした。 自身もメッツやジャイアンツでプレーした。 アドバイスは－。