新宿東口の猫が漫画に！4人の漫画家が描く新宿の未来

クロス新宿ビジョンが5周年を記念し、初の漫画化プロジェクトを始動。4人の漫画家が4ヶ月連続で、自由な発想で描く新宿東口の猫の物語。映像とは違う魅力で、新宿の街の新しい魅力を発見しよう。

新宿東口の猫は、2021年の登場以来、多くの人々を魅了してきました。 この巨大な3D猫は、クロス新宿ビジョンに映し出され、通りかかる人々に驚きと感動を与えてきました。2026年7月に5周年を迎えるにあたり、運営会社のクロススペースは、この猫の世界をさらに拡張する新しいプロジェクトを始動します。

それが、漫画化プロジェクトです。 このプロジェクトでは、4名の漫画家が4ヶ月連続で、それぞれ独自の視点から新宿東口の猫と新宿の未来を描き下ろします。 作品はクロス新宿ビジョンの公式SNSで公開され、映像とは異なる魅力を楽しむことができます。 本プロジェクトの特徴は、公式設定に縛られないことです。

参加する漫画家は、自身の感性を自由に活かし、猫の表情や日常を描きます。 作家によって異なる猫の姿は、新宿の街の多様性を反映し、観る人それぞれに異なるイメージを広げます。 この企画は、漫画家育成事業「トキワ荘プロジェクト」を展開する特定非営利活動法人LEGIKAの協力により実現しました。 漫画制作はレジカスタジオが担当し、トキワ荘プロジェクトの卒業生から選ばれた4名の漫画家が参加します。

彼らはそれぞれユニークな作風を持ち、猫をテーマにした作品で既に注目を集めています。 第一弾を担当するのは、逆襲氏です。 彼は独特のユーモアと猫好きな視点で知られ、多くのファンを持ちます。 新宿の街に佇む巨大猫が逆襲氏の目にどう映り、どのような物語を紡ぎ出すのか、注目が集まります。

この漫画化プロジェクトは、5周年の幕開けにふさわしい、ここでしか読めない作品となるでしょう。 さらに、2025年夏にはクロス新宿ビジョン2が竣工し、ツインビジョン化が進むことで、街頭ビジョンの枠を超えた新しい体験が提供されます。 このプロジェクトは、新宿の街と猫の物語をより豊かにし、訪れる人々に新たな発見と楽しみをもたらすことでしょう。 新宿東口の猫は、単なるデジタルアートではなく、街のランドマークとして親しまれています。

毎日多くの観光客や地元の人々がその姿を見上げ、写真を撮ります。 この猫は、新宿の活気と創造性を象徴する存在です。 漫画化プロジェクトは、その魅力をさらに広げ、新たなファン層を獲得する機会となります。 また、レジカスタジオのクリエイターネットワークを活用することで、若手漫画家の才能を発掘し、育成する場としても機能します。

トキワ荘プロジェクトの理念を継承し、漫画家たちが自由に表現できる環境を提供することで、新たな文化の発信地となることを目指しています。 本プロジェクトは、2024年から2025年にかけて実施され、各月ごとに異なる漫画家が作品を公開します。 SNSを通じて、世界中の人々がこれらの漫画を楽しむことができ、新宿東口の猫の国際的な認知度も高まるでしょう。 さらに、ツインビジョン化により、2つのビジョンが連動した演出も可能になり、よりダイナミックな表現が期待できます。

このように、クロス新宿ビジョンは、街頭ビジョンの可能性を拡張し続けています。 猫の物語は、映像から漫画へ、そしてさらに新たなメディアへと広がり、新宿の街全体を舞台にした一大エンターテインメントへと発展していくことでしょう。 私たちは、このプロジェクトを通じて、新宿の魅力を再発見し、未来の街の姿を想像する楽しさを共有したいと考えています





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