新宿マルイ本館のONE PIECE旗艦店で限定フィギュア「ギア5ルフィ」発売

新宿マルイ本館4階の『ONE PIECE』公式旗艦店「ONE PIECE BASE SHOP」より、限定フィギュア「モンキー・D・ルフィ -ギア5-」が登場。バンダイの「フィギュアーツZERO」シリーズ最新作で、新宿の街をイメージした台座が特徴。限定販売。

新宿マルイ 本館4階全体を使用した『 ONE PIECE 』公式旗艦店「 ONE PIECE BASE SHOP」において、限定商品「モンキー・D・ ルフィ - ギア5 新宿マルイ 本館- ONE PIECE BASE SHOP LIMITED」の発売が決定しました。

この商品は、バンダイの高品質フィギュアシリーズ「フィギュアーツZERO」の最新作として、大人気アニメ『ONE PIECE』の主人公モンキー・D・ルフィが「ギア5」の状態で立体化されたものです。 造形と彩色にこだわり、ルフィの最も格好瞬間を切り取った仕上がりとなっています。 TAMASHII NATIONSの技術を結集し、今にも動き出しそうな迫力とダイナミックなエフェクトで表現されました。

また、新宿マルイ本館前の交差点や新宿の街並みをイメージしたヴィネット風台座が特徴で、「ONE PIECE BASE SHOP」のロゴを掲げたルフィの躍動感を強調しています。 台座はブルーを基調とし、パール塗装や繊細なグラデーションを施すことで、造形の魅力を引き立てています。 コンパクトながら奥行きのあるデザインで、どの角度からも楽しめるよう設計されています。 限られたスペースにも飾りやすいサイズでありながら、台座と背景が一体化した立体構成により、見る角度によって異なる表情が現れます。

この商品は「ONE PIECE BASE SHOP」限定販売であり、ファンにとっては垂涎の一品と言えるでしょう





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