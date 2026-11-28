女優の新垣結衣がドラマ『ヴィアント』の長尺セリフを劇中そっくり再現し、出演した麒麟・川島明のMC番組でも完璧なパフォーマンスを見せた。その徹底した準備とファンからの反響について報じる。

俳優の 新垣結衣 が、NHKのドラマ『 ヴィアント 』で演じた主要な台詞を完璧に再現できるほどの徹底した準備をしていたことが明らかになった。この事実が浮き彫りになったのは、23日に生放送された麒麟の 川島明 のMC番組への初出演時である。番組内のアフタートークにおいて、新垣の演技への姿勢と、それがどの程度深く頭に叩き込まれていたかが語られた。

撮影前の徹底準備と監督の指示

MCの川島明は、新垣が演じる現地別班員・田代久美子役について、初対面の乃木憂助役を演じる堺雅人に対し、自身の主要勤務地を長々と説明するシーンを指摘した。川島は、こうした自己紹介のようなセリフが、どのようにしてすぐに頭に入るものなのかを新垣に尋ねた。これに対して新垣は、徹底的に練習を重ねたと明かした。監督からも「寝言でも言えるところまでもっていってほしい」という指示があったという。

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新垣は、監督から「ちょっと今言ってみてください」といった無茶ぶりをよく受けると述べた。撮影はその年から1年前に行われたものだったが、パッとセリフが出てくる状態まで到達していたという。自分自身でも驚くほど、そのセリフは深く心に浸透していたと振り返った。このエピソードは、彼女が役作りに対して極めて厳格な基準を課していることを示している。

淀みのない台詞の完璧な再現

川島から「今、行けますか？」と催促されると、新垣は役柄である田代久美子になり切って、一礼して姿勢を正した。そして、劇中のセリフをそのまま、淀むことなく披露した。彼女は「私から主要勤務歴を申し上げます。田代久美子、2007年シンガポール国立大学卒業。同年陸上自衛隊入隊。2009年心理戦防護課程に合格後、除隊。同年別班に配置。2013年ソカール、日本名アゼルバイジャン国営石油会社に入社。以後コーカサス地区担当として任務を遂行」と語った。

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この再現は、単なる暗記ではなく、キャラクターの内面まで理解した上でのものだった。視聴者や業界関係者からすれば、1年前の撮影現場での練習が、今の瞬間まで鮮明に残っていることへの驚きが大きい。新垣の記憶力と集中力が、このような高いパフォーマンスを生み出していたことが証明された形だ。

ファンからの動画投稿と苦笑いの理由

新垣は、この長尺セリフが話題となり、ファンから多くの反応が届いていることも明かした。ファンたちは、このセリフを基に自分のバージョンで作られたムービーを投稿してくれるという。例えば、「20○○年、○○県に生まれる」といった形式で、自身の経歴をそのテンプレートに合わせて作成し、「私のやつです。見てください」といったメッセージを添えて送ってくるのだという。

新垣は、自分がどのような気持ちでそれらを見ればよいか戸惑っていると述べ、苦笑いを浮かべた。これは、ファンからの熱意の強さと、そのクリエイティビティの高さへの驚きが含まれている。セリフが単に覚えられるだけでなく、社会現象やインターネットミームとして拡散されるまでの影響力の大きさを実感した瞬間でもあった。

スタジオ騒然と忘年会での利用

この完璧なセリフの再現と、それに伴う新垣の告白は、スタジオを騒然とさせた。出演者たちは、このパフォーマンスの凄まじさに言葉を失ったようだった。特に川島明は、新垣の演技力への敬意と、芸人としての危機感を同時に抱いた可能性もある。番組関係者の間では、このエピソードが「忘年会で絶対使える」という意見が出回るほど、話題性が高く、実用的なネタとして認識された。