2026年モデルのKindle 6インチにアルミ筐体版が追加され、価格差が縮小。画面のコントラスト低下やバッテリー持ちに関する懸念はあるものの、基本性能は向上。カラーモデルを除く従来の電子書籍リーダーにとって、今回の価格上昇は購入判断に重要な要因となる。

6インチの2026年モデルには、3万3980円のアルミ筐体版も加わった。 重量は162gと少し増えるが、見た目にはより高級感があり、ストレージ容量も16GBから32GBに倍増する。3万9980円の新型「 Kindle Paperwhite」との価格差は6000円だ。

電子ペーパー「E Ink」を採用しているので、日差しの強い屋外でも快適に読書を楽しめる。 スマートフォンやタブレットのように画面が見づらくなるどころか、周囲が明るいほど文字は読みやすくなる。 ウェブやメール、メッセージ、次々に届く通知、無数の娯楽アプリに気を取られることなく、読書に没頭できるのも専用端末ならではの魅力だ。 電子書籍リーダーの愛用者には、画面のわずかな違いにも敏感な人がいる。

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新モデルはフロントライトを消した状態で比べると、先代よりも画面がわずかに暗く、コントラストも少し低いように見えた。 画面とベゼルをフラットにしたことが影響しているのかもしれない。 また、明るさを最大にすると、先代と同じく画面がやや青みがかって見える。 私は色温度の微妙な違いをそれほど気にする方ではないので、画面やフロントライトの品質には満足している。