新型IPSモニターがフルHD解像度以上の作業領域と120Hzリフレッシュレートを実現

フルHDの約4倍の作業領域を持つIPSパネル、新型モニターが120Hzリフレッシュレート・1ms応答速度、HDR400対応で高い視覚体験を提供。多機能スタンド、AdaptiveSync、HDMI2.1・DisplayPort1.4、内蔵スピーカー、ブルーライト軽減モード、VESAマウント対応で快適さと利便性を兼ね備え、2年間保証付き。

本日発表された新型モニターは、フルHD解像度の約四倍に相当する作業領域を実現する IPSパネル を採用しています。 この高密度パネルは、ゲームプレイやデスクワークにおいて驚異的な生産性と視覚体験を提供します。

美しい色再現と高視聴角域を備え、HDR400に対応することで鮮やかな映像が楽しめます。 さらに120Hzの高リフレッシュレートと1ミリ秒(MPRT)の高速応答により、FPSなどの高速映像でも滑らかでティアリングのない映像を実現しています。 PS5をはじめとする最新ゲーム機との4K:120Hz接続をサポートし、最先端のゲーム体験を約束します。



快適さと利便性を重視した設計が特徴の多機能スタンドは、高さ最大140ミリの調整が可能で、縦画面としての利用にも柔軟に対応します。

スイーベル機能により、画面を任意の角度に回転させることができ、プレイヤーや作業者が最適な視線位置を容易に見つけられます。 AdaptiveSyncに対応したため、ティアリングやスタッタリングが抑えられ、VRRに対応したゲームも高い表示品質を保ちます。 HDMI 2.1とDisplayPort 1.4の両方を搭載しており、さまざまな機器との接続性に優れています。 さらに、内蔵された2W×2のスピーカーは高音質と低音のバランスが取れ、長時間の使用でも耳に負担をかけません。

フリッカーフリーとブルーライト軽減モードを併設した設計は、目の疲れを最小限に抑え、持続的な作業やゲームプレイに適しています。 VESAマウントに対応しているため、別売のモニターアームと組み合わせると設置の幅がさらに広がります。2年間のメーカー保証が付帯し、安心して長期間利用できるのが特徴です。



本製品は、グラフィックデザインや動画編集といったクリエイティブ作業はもちろん、eスポーツ愛好家やゲーマーにとっても理想的な選択肢となります。

広色域と高DPIのIPSパネルが鮮明な画像を実現し、120Hzリフレッシュレートが高速動作に必須です。 加えて、HDR400と高いコントラスト比により、暗いシーンでも立体感が豊かに表現されます。 これらの機能を備えたモニターは、ビジネスシーンからエンターテインメントまで幅広い用途で活躍することが期待されます





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