新型C-HR BEV北米初公開！加速5.2秒のスポーティEV

トヨタが北米で初公開した新型C-HR BEVの詳細。デザイン、性能、航続距離、充電機能などを紹介。

加速がスゴい！ 新型 C-HR に注目！ この2代目モデルをベースにした新たな 電気自動車 （ BEV ）「 C-HR （2026年モデル）」が、2026年2月12日からカナダ・トロントで開催された「カナディアン・インターナショナル・オートショー」にて 北米初公開 され、3月に発売されました。

外観は、トヨタの最新デザインシグネチャーである「ハンマーヘッド」のフロントからエッジの効いたリアへとシームレスに繋がるシルエットが特徴で、都会派のコンパクトクーペSUVらしい姿をしています。 ボディサイズは全長4520mm×全幅1870mm×全高1620mm、ホイールベースは2750mm。 BEV専用のe-TNGAプラットフォームを採用したことで、流麗なクーペラインと踏ん張りの効いたワイドなスタンスを実現しました。

内装は、14インチの大型モニターとフローティングセンターコンソールが先進的なコックピットを演出しており、好みに合わせて車内の雰囲気を変えられるカスタマイズ可能なアンビエントライト（間接照明）も備わっています。 また、シートには高品質な合成皮革やファブリックが使用され、スポーティでありながら快適な座り心地を提供。 さらに、JBLプレミアムオーディオシステムをオプションで選択可能です。

走行性能の面では、BEVらしい爽快な走りをさらに引き立てるため、サスペンションのスプリングやダンパー、スタビライザーの剛性が専用チューニングされました。 また、床下に配置されたリチウムイオンバッテリーは、車両の剛性を高めるクロスフレーム構造で囲まれており、これによる低重心化が俊敏な走りに貢献しています。 パワートレインには、前輪駆動（FWD）モデルと、フロントとリアにeアクスルを搭載する4WD（AWD）モデルを用意。

前輪駆動モデルは最高出力221馬力を発生、システム最高出力338馬力を誇る4WDモデルは、0-100km/h加速を約5.2秒でこなすというスポーツカーに匹敵するほどの加速性能を持っています。 総容量77kWhのバッテリーにより、満充電での航続距離は駆動方式やホイールサイズによって異なります。 前輪駆動のSEグレードでは約496km、18インチホイールを履く4WDのXSEグレードでは約452km、20インチホイールを履く最高級のXSEプレミアムグレードでは約438kmを確保しました。

また、回生ブレーキは複数段階に調整可能で、ワンペダルドライブに近い操作感も楽しめます。 充電については、北米充電規格（NACS）ポートが標準装備され、現地の数多くの急速充電スタンドを利用できます。 理想的な条件下であれば、DC急速充電を利用して約30分で10%から80%までの充電が完了するほか、11kWの車載AC充電器により家庭用電源などからの充電にも対応しています。

また、ケーブルを挿すだけで自動的に認証と決済が行われるPlug & Charge機能を備えているほか、スマートフォンのアプリやナビから手動・自動で起動できるバッテリー予熱機能、そしてヒートポンプ式空調を装備しており、カナダのような寒冷地における航続距離の低下や充電速度の低下が最小限に抑えられるよう配慮されました。 さらに、バッテリーは8年または16万kmの保証が適用され、安心して長期間使用できます。 安全面の装備も充実しており、最新のトヨタ・セーフティ・センス3.0を標準装備。

衝突被害軽減ブレーキやレーダークルーズコントロールといった運転支援機能に加え、ドアを開ける際に後ろから近づく車両を検知するセーフアウトアラートなども搭載されています。 また、プロアクティブドライビングアシストやレーンチェンジアシスト、フロントクロストラフィックアラートなども標準で備わり、高速道路での運転負担を大幅に軽減します。 加えて、先進のパーキングアシストシステムにより、狭い駐車スペースでも安心して駐車できます。

コネクティッド機能としては、スマートフォンアプリによる遠隔操作が可能で、充電状況の確認やエアコンの事前作動、車両のロック/アンロックなどが行えます。 また、ナビゲーションシステムは充電スタンドの情報をリアルタイムで表示し、最適な充電ルートを提案します。 OTAアップデートにより、車両のソフトウェアを常に最新の状態に保つことができ、機能向上も期待できます。 このように、新型C-HR BEVは、デザイン、走行性能、環境性能、快適性、安全性のすべてにおいて高いレベルを達成した、注目の一台と言えるでしょう





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トヨタ C-HR BEV 北米初公開 電気自動車

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