インテルの携帯ゲーム機向けプロセッサー「Arc G3 Extreme」を搭載したMSIの8型ポータブルゲーミングPC「Claw 8 EX AI+ CG3EM」をレビュー。初代モデル「Claw A1M」と比較し、約2倍に伸びた3D性能や『サイバーパンク2077』『スト6』の実ゲーム動作を検証する。

ポータブルゲーミングPCが相次いで登場した2024年から2年あまり。 いまやゲーミングPCの1カテゴリーとしてすっかり定着し、各社が世代を重ねるごとに完成度を高めている。

ただ、本体サイズの制約からGPUはCPU内蔵のものを使うため、「遊べるゲームは限られる」という印象を持っている人も多いのではないだろうか。 その印象を変えてくれそうなのが、エムエスアイコンピュータージャパン（MSI）の「Claw 8 EX AI+ CG3EM」だ。 インテルが携帯ゲーム機向けに開発したプロセッサー「Arc G3 Extreme」を搭載し、内蔵GPUの性能が大幅に引き上げられている。 MSIは2024年春に初代モデル「Claw A1M」を、昨年2月には8インチ画面の「Claw 8 AI+ A2VM」を発売しており、本製品はその後継にあたる。

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携帯ゲーム機向けの「Arc G3 Extreme」を搭載し、画面もバッテリーも大型化 今回お借りした製品は「Claw-8-EX-AI+CG3EM-406JP」。 ブラック＆パープルのボディーカラーが目を引くデザインで、正面はメタリック調のパープル、グリップから背面にかけてはブラックというツートン仕上げだ。 左右のスティックとABXYボタンにはRGBバックライトを内蔵し、ゲーミングデバイスらしい華やかさもある。 初代のClaw A1Mと並べてみると、違いは一目瞭然。