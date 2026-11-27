2026年11月に国内での事前商談が開始される新型BMW X5シリーズ。5代目G65型は新たなデザイン言語を採用し、CLARプラットフォームを基盤に内燃機、ハイブリッド、BEVなど多様なパワートレインを展開。日本ではディーゼルX5と電気自動車iX5が導入予定。

スポーツユーティリティービークル＝ SUV ではなく、スポーツアクティビティービークル＝SAVと銘打ったX5が登場したのは21世紀を目前に控えた1999年のことだ。 アクティビティーの意は、乗用車系のアーキテクチャーを用いてこの手のクルマの運動性能を根本的に改革したことに掛かっていて、当時はそのオンロードでのパフォーマンスに誰もが驚かされた。

以降、「ポルシェ・カイエン」をはじめとする曲がり自慢の爆速系SUVに多大な影響を与えたといっても過言ではないだろう。 そんなX5もこのG65型で5代目となる。 最大の特徴は一目瞭然、iX3や「i3」で披露された新たなデザイン言語を受け継いだことで、BMWが今後ノイエクラッセをあらかたのプロダクトで共通項としていくという意向があらためて示された格好だ。 一方で、プラットフォームは先代G05型からのCLAR系がモディファイを加えられながらも継承されている。

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裏返せばこれが新型X5の多彩なパワートレイン展開を支える原動力ともいえるだろう。 搭載されるのは内燃機が直6＋48Vマイルドハイブリッドのガソリンとディーゼル、そして直6ガソリンベースのプラグインハイブリッドに加えて2027年度以降は「Mパフォーマンス」扱いのV8ガソリン、さらには水素燃料電池車も用意される予定となっている。 加えてBEVのiX5も擁するとあらば、BMWが手がける全てのパワートレインを収めたショーケース的な存在ともいえなくはない。