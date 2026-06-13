新型小径ステアリングホイールと高機能ラゲッジスペース

新型小径ステアリングホイールと高機能ラゲッジスペースを備えた車両が発表された。操作性に優れ、取り回しが容易であるスポーク上のスイッチ類と、冬の朝にありがたいステアリングヒーターとフロントシートヒーターを装備している。また、フロントウインドウヒーターも標準で備えられている。

上下がフラットになった新しい形状の小径ステアリングホイール。 操作性 に優れ、 取り回し が容易である。 スポーク上のスイッチ類により、運転中に手を離すことなくオーディオや、レーンキープアシスト等の運転支援システム（ADAS）の操作が可能だ。

冬の朝にありがたいステアリングヒーターとフロントシートヒーターはもちろんのこと、特筆すべきはフロントウインドウヒーター の装備である。 ガラス内の熱線で氷や曇りを除去するこの機能は、通常もっと上のクラス、あるいは寒冷地仕様のオプションであることが多い。 これを標準で備えている点に、実用性を重んじるフランス車の矜持を見る思いだ。

ADAS（先進運転支援システム）に関しても、アクティブセーフティブレーキ、レーンキープアシスト、クルーズコントロール（スピードリミッター付）、インテリジェントハイビーム と、現代の安全基準をクリアする装備が網羅されている。 オプションとして設定されているのは、ペイント代（パールペイント：¥71,500）のほかはドライブレコーダー（¥54,500）、ETC車載器（¥16,060）といったディーラーオプション類がほとんど。 つまり、吊るしの状態で、我々が必要とする機能の99%は既に手に入っているはずだ。

ラゲッジルームは、通常時で310リッター（VDA方式）の容量を確保している。 開口部はスクエアで荷物の出し入れがしやすく、日常の買い物から週末のレジャーまで対応できる。 フロアは深さが確保されており、高さのある荷物も積載可能だ。 60:40分割可倒式のリアシートを倒せば、ラゲッジスペースはさらに拡大。 フロアには段差が生じるものの、長尺物や嵩張る荷物の積載も可能となり、全長4m強のコンパクトなボディサイズながら、高い実用性とフレキシビリティを備えている。

乗員の快適さを最優先に設計されたシート、路面の凹凸を丁寧にいなすサスペンション、あえてアナログな感触を残した操作系。 どれも「速さ」ではなく「心地よさ」に振り切った設計思想の表れだ





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