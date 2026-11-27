新世代ハイブリッド搭載！

ハイブリッドシステムは一新され、優れた燃費性能と動力性能を高い次元で両立。 トランスアクスル、モーター、そしてPCU（Power Control Unit）を一体化した「e-Axle」を採用することで、小型・軽量・低重心化を実現した。

駆動系の効率改善に加え、インバーターのパワー素子に電気損失の少ないSiC（シリコンカーバイド）を採用したことで高効率化が進み、燃費向上に貢献すると同時に、電池の出力向上などによってより高い動力性能も引き出されている。 また、バッテリーセルの配置方向を従来の前後方向から横方向へ変更したことで、ボディ全体の横方向剛性を引き上げるとともに、搭載位置の低下による低重心化を達成し、操縦性や走行安定性の向上にも大きく寄与している。

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開発にあたっては新たな開発拠点である「Toyota Technical Center Shimoyama（TTC-S）」の厳しいテストコースに加え、その原点でありさらに過酷な路面環境を有するドイツのニュルブルクリンクでも走り込みとチューニングが繰り返され、ドライバーがクルマと対話できる走りを追求。 F SPORTではフロントアンダースポイラーやサイドポンツーン、リヤコーナー空力デバイスを設定し、ルーフサイドレールやルーフスポイラー、ロッカーをピアノブラックで引き締めたほか、軽量かつ高剛性なF SPORT設定20インチアルミホイールやレッドのブレーキキャリパー、ブラックで統一されステッチがアクセントとなるインストルメントパネルによってスポーティさを際立たせた。