初代ルノー5の所有経験を持つジャーナリストが、BEV新型ルノー5のレトロデザインへの初期の不信感から、実車見ての改善点やまとまりへの評価へ至るまでを振り返る。

母いわく、自分は生まれた時からクルマが好きだった。 幼稚園では『CAR GRAPHIC』（以下、カーグラフィック）が絵本代わり。 小学生でカーデザイナーを目指すも絵心がなく挫折し、次いで目指したのが、 自動車ジャーナリスト だった。

大学卒業後、自動車関係のマーケティング会社に就職し、某メーカーの次期型車の先行開発から中古車の市場動向までさまざまな市場調査を経験したのちに、やっと夢だった自動車ジャーナリストという仕事に就いた。 そんな自分が生まれて初めて買ったのが、真っ赤な初代「ルノー5（サンク）GTLフランセーズ」だった。 以前から付き合いのあった当時の輸入元、キャピタル企業にお願いして下取りで入ってきたクルマを120万円で購入。

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元メディア向けの試乗車ということで、当時のカーグラフィックの広告ページにも使われたりしていたそのクルマは、私の手元に来た時はすでに6万km以上走っていた。 買ったそばから8万円を払ってルーフの一部を切断。 キャンバストップにするなどして、大いに楽しんだ思い出がある。 そして実際に購入してみてわかったことを正直に告白すると、最初はこんなものかと落胆すら覚えてしまった。