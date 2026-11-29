EV走行106kmを実現！

メルセデス・ベンツ日本は、11月27日、フラッグシップモデルである新型Sクラスにプラグインハイブリッドモデル「S 580 e 4MATIC long」を追加し、全国のメルセデス・ベンツ正規販売店ネットワークを通じて同日より発売した。

「S 580 e 4MATIC long」の心臓部には、前世代エンジン「M256」から改良を加えた最高出力449ps（330kW）、最大トルク560Nmを発揮する3.0リッター直列6気筒エンジン「M256M Evo」に、永久磁石同期モーターと21.96kWhのリチウムイオンバッテリーを組み合わせたプラグインハイブリッドシステムを搭載。 システム総合出力は585ps（430kW）、システムトルクは750Nmに達し、前世代エンジンと比べてシステム最高出力を最大75ps（55kW）向上させた。

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ドライビングモードを選択する「DYNAMIC SELECT」で「Electric」を選べば、140km/hまではモーターのみでの走行が可能であり、電気自動車のように扱うこともできる。 WLTCモードの等価EVレンジによる電気モーターのみの航続距離は106kmを確保し、充電面では日本の使用環境で想定される200V・30Aによる6.0kWまでの交流普通充電と、60kWまでの直流急速充電（CHAdeMO規格）に対応した。