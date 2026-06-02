新型フェアレディZが富士スピードウェイで初公開！GノーズオマージュのフロントとZ31ホイールでデザイン進化

2026年5月5日、富士スピードウェイで開催されたフェアレディZオーナーズクラブイベントにて、来夏発売予定の新型フェアレディZが実車初公開。初代240ZGの「Gノーズ」をモチーフにしたノーズ延長とNISSANエンブレムから「Z」ロゴへの変更、Z31をオマージュした新アルミホイールを採用。サスペンションも大径モノチューブショックでチューニングされ基本性能を向上。

2026年5月5日、静岡県の 富士スピードウェイ において、 フェアレディZ オーナーズクラブ「S30ZCAR. JP」主催による「 DUNLOP オール フェアレディZ ミーティング2026」が開催され、その主役として来たるべき新型 フェアレディZ が初めて実車の形で一般に披露された。

この新型モデルは、本年夏の発売が既に告知されており、多くのファンや関係者がその詳細を強く期待する中での公開となった。 会場には歴代のフェアレディZオーナーが多数集結し、彼らの見守る面前で、新たな世代のZはその全容を現したのである。 新型フェアレディZの外観デザインは、明らかに過去の名車へのオマージュを込めた進化を遂げている。

最も目を引くのはフロントノーズ周りの変更であり、初代S30型、特に1971年から1973年まで限定生産された「240ZG」に装着されていたエアロダイナノーズ、通称「Gノーズ」を強く意識した形状が新たに採用された。 この意匠により、ノーズの先端部は従来モデル比で実に30mmも前方へ延長され、より力強くスポーティーなプロポーションを実現している。 また、フロントグリル中央に位置していたエンブレムは、長年にわたり日産車のアイデンティティとして機能してきた「NISSAN」文字から、Zシリーズそのものを象徴するシンプルな「Z」ロゴへと変更された。

この変更は、新型フェアレディZが、日産のスポーツカーの頂点に立つ存在であることを明確に宣言している。 足元には、3代目であるZ31型フェアレディZとのつながりを示す新開発のアルミ alloy ホイールが履かされており、デザインの一新とともに軽量化と剛性向上が図られている。 基本性能面においても、開発陣は基本設計の見直しとチューニングの深耕を施している。 サスペンションシステムでは、ショックアブソーバーの大径化を実施。

より大容量のオイルを内蔵するモノチューブ式構造とすることで、減衰特性のコントロール精度を向上させている。 これにより、高性能な走行時における車体の挙動安定性と、日常使用における乗り心地の両立がさらに追求された。 エンジンやトランスミッションといったパワートレインの詳細スペックは本イベントでは公表されなかったが、 aerodynamic なデザインと洗練されたサスペンション設定から推測するに、従来モデルを上回る動力性能とハンドリングバランスを実現しているものと見られる。

価格帯やグレード展開についても現時点では未公表であり、発売までに順次情報が開示されるものと考えられる。 この新型フェアレディZの登場は、半世紀以上にわたるZの歴史における新たなページとなり、日本のみならず世界のスポーツカーファンから大きな関心が寄せられるのは間違いない





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