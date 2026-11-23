非ハイブリッドV6を積む新世代フェラーリ2台が同時降臨！

11月21日、スペイン・バルセロナ近郊のモンメロに位置するカタロニア・サーキットで開催された「フィナーリ・モンディアーリ 2026」の舞台において、フェラーリは世界を驚かせる2台の新型モデルを同時にアンヴェールした。

公道走行可能なロードカー「296 チャレンジ ストラダーレ」と、ワンメイクレース専用車両の進化版「296 チャレンジ Evo」だ。 まず注目すべきは、現代のフェラーリが推進してきた電動化戦略から一線を画し、両モデルともにハイブリッドシステムを廃した純粋な内燃機関（ICE）モデルとして誕生した点である。 心臓部に収まるのは、2,992ccの排気量を持つ120度バンク角のV型6気筒ツインターボエンジンだ。

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ホットVレイアウトとドライサンプ潤滑を採用するこのパワーユニットは、ハイブリッド機構の非搭載によって車両の大幅な軽量化と構造の簡素化を実現し、ドライバーの右足からスロットル、エンジン、そして後輪へと至るダイレクトな一体感を極限まで研ぎ澄ませたという。 最高出力は8,000rpmで670cv（リッターあたり224cv）を発生し、最大トルクは6,250rpmで740Nmに達する。

レブリミットは8,500rpmに設定されており、F1由来の統計的ノッキング制御戦略やターボチャージャーの断熱技術、大径ツインテールパイプを備えた新設計エグゾーストシステムにより、296 GTB比で過渡期のダイナミックトルクが32%以上向上した。 また、車内へ吸排気の圧力波を伝える「ホットチューブ」システムの改良によって、8,500rpmまで高周波の倍音が官能的に響き渡るサウンドを実現しているほか、ディーラーで脱着可能なサーキット専用エグゾーストもオプションで用意される。

トランスミッションには8速F1デュアルクラッチギアボックスが組み合わされ、高負荷・高回転域では約170ミリ秒という電光石火の変速スピードとトルクの連続性を最優先するレース直系の制御ロジックが作動し、低中回転域では約250ミリ秒の滑らかなスポーツシフトロジックへと切り替わる。 さらに、ハイブリッドシステムの廃止に伴い、空調用の機械式コンプレッサーや、フェラーリのロードカーとして初採用となるスターターとオルタネーターの機能を統合したベルト・スターター・ジェネレーター（BSG）を新たに開発。

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これら徹底した軽量化と専用コンポーネントの採用により、乾燥重量は296 GTBよりも140kgも軽い1,330kgを達成し、パワーウェイトレシオは1.98kg/cvを叩き出す。 動力性能は最高速度が300km/h超、0〜100km/h加速が2.8秒、0〜200km/h加速が7.9秒、200-0km/hの制動距離はわずか101mであり、フィオラノ・サーキットのラップタイムは1分18秒500を記録する。 エアロダイナミクス面においても、296 チャレンジ ストラダーレは公道車の枠を超えた進化を遂げている。

フロントスプリッターやフリック、エアロダンパー、前後計5対のボルテックスジェネレーター、完全にフラット化されたアンダーボディ、そして296 チャレンジ Evoから直接受け継いだ固定式リアウイングの相乗効果により、250km/h走行時に296 GTB比で72%増となる617kgものダウンフォースを発生。 そのうちリアウイング単体で270kgのダウンフォースを生み出し、ピッチ変化に対する空力感度を低減するエアロダンパーによって、高速コーナーでの切り返しやブレーキング時にも安定した車両バランスを維持する。

シャシーおよび電子制御もサーキット走行での限界性能と再現性を追求。 従来比で約2倍のバネ定数を持つスプリングにはメインスプリングの遊動を防ぐヘルパースプリングが直列に組み合わされ、専用チューニングのセミアクティブダンパーと相まって、296 GTB比で最大横G性能が7%向上し、安定性は34%改善、ロール勾配は68%も低減された。

さらに、F80由来の車両状態推定システム「FIVE」や、あらゆる路面状況とマネッティーノ設定で作動する「ABS Evo」、専用開発されたピレリ製P Zero RおよびP Zero Trofeo RSタイヤの装着により、ドライバーは限界領域まで直感的かつ自在にマシンを操ることができるという。 エクステリアはフラヴィオ・マンゾーニ率いるフェラーリ・デザイン・スタジオが手がけ、機能美を前面に押し出したデザインとなっており、インテリアでは一枚物のカーボンファイバー製ドアパネルや、市販車初となるフロアやセンターコンソール下のトリムを省いてシャシー骨格を一部露出させる極限の軽量仕様も選択可能である。

一方、2027年シーズンから開幕35周年を迎えるワンメイクレース「フェラーリ・チャレンジ・トロフェオ・ピレリ」の主役を担うべく投入されるのが、シリーズ通算10代目のマシンとなる「296 チャレンジ Evo」だ。 2024年から活躍してきた現行296 チャレンジをベースに、絶対的な速さだけでなく扱いやすさやレース距離全体での一貫性、タイヤの摩耗低減を主眼に置いて開発され、そのドライビングフィールは上位カテゴリーのGT3マシンである「296 GT3 Evo」へとさらに近づけられた。 120度V6ツインターボエンジンは7,500rpmで700cv（リッターあたり234cv）を発揮し、7速F1デュアルクラッチトランスミッションと組み合わされる。

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乾燥重量はストラダーレと同じ1,330kgに抑えられている。 296 チャレンジ Evo最大の武器は、サーキット特性に応じて選択可能な2種類の標準空力パッケージの導入だ。 最大ダウンフォース仕様の「HD（ハイダウンフォース）」では、拡大されたフロントスプリッターや上下二段のフリック、翼端板の設計が見直され仰角の調整幅が拡大したリアウイング、後方へ延長されたディフューザーなどの効果により、従来の296 チャレンジと比較して最大ダウンフォースが12%（250km/h時にプラス100kg）増加。

対して高速サーキット向けの「LD（ロー・ドラッグ）」では、リアウイングの角度を寝かせるとともにフロントバンパーのフリックやホイールアーチのノルダーを取り外すことで、最小空気抵抗を4%削減している。 また、高負荷に耐える新設計ドライブシャフトの採用により車高のセッティング幅が広がり、リア車高を最大10mm上げることで時速250km時に約30kgの追加ダウンフォースを得ることも可能となった。 電子制御やインターフェースの進化も見逃せない。

ふたつの独立したマネッティーノスイッチ（TC1およびTC2）で5段階ずつ調整可能なトラクションコントロールはコーナー脱出時のトラクションとコントロール性を高め、進化した電子制御ディファレンシャル（eDiff）はブレーキング時の安定性と高速コーナーでの回頭性を両立。 ブレーキペダルの踏力特性も最適化され、インストルメントパネルにはTCとABSの介入度を左右からバーが伸びる形で直感的に視認できる新グラフィックが採用されている。

これらのアップデートにより、ムジェロ・サーキットでのラップタイムは従来の296 チャレンジから0.8秒もの短縮を果たした。 この進化は、2027年シーズンのヨーロッパ・シリーズにおけるムジェロ、ホッケンハイム、バレンシアの3戦で新たに導入される「40分＋1周」の2名乗車・ピットストップ義務付け耐久フォーマットにおいてアドバンテージとなるだろう。296 チャレンジ Evoは2027年にヨーロッパおよび北米シリーズへ先行投入され、2028年からは日本を含む各地域のリージョナルシリーズにも展開される予定だ。

最後に気になる価格について触れておきたい。 フェラーリの公式プレスリリースでは両モデルの価格は公表されていないものの、欧州の有力自動車メディアの報道によれば、公道仕様の「296 チャレンジ ストラダーレ」のイタリア本国における車両価格は291,000ユーロと伝えられている。 これを2026年11月23日時点の最新為替レート（1ユーロ＝174.28円）で日本円に換算すると約¥50,715,480となる。

なお、日本市場向けの正規車両本体価格については¥42,590,000と報じられており、欧州でのデリバリーは2027年第2四半期から開始される見通しだ。 また、既存の296 チャレンジのオーナー向けには、2027年レギュレーションに適合させるための専用空力アップデートキットも35,000ユーロ、日本円換算で約¥6,099,800で提供される見込みだ。