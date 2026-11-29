3ペダルが、50年の時を超え蘇る！

ボンネットに収まる2.0リッター直列4気筒ガソリンターボ「EA888」エンジンは、最高出力239kW（325ps）を発揮。 これは特別仕様車「ゴルフGTI EDITION 50」と同等の高出力であり、現行の「ゴルフGTIクラブスポーツ」と比べても18kW（24ps）上回る数値だ。

最大トルクは380Nmだ。 よりサーキット志向や純粋なメカニカルフィールを突き詰めたいオーナーに向けては、オプションの「GTIパフォーマンスパッケージ」が設定される。 このパッケージには、フォルクスワーゲンRによるチタンテールパイプを備えた軽量Rパフォーマンスエキゾーストシステムや、標準ホイールよりもバネ下重量を低減した19インチ「ワーメナウ」鍛造ホイール、そして徹底的に手を加えられたパフォーマンスシャシーがを含む。

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車高はクラブスポーツ比で5mm、ベースモデル比で20mm下げられ、フロントアクスルにはより高いキャンバー角を得るための変更ホイールキャリアや高剛性ストラットマウント・コントロールアームマウントが採用され、リアアクスルにも高剛性ショックマウントとタイロッド接続部を変更したホイールキャリアが投入される。 DCC、ビークルダイナミクスマネージャー、プログレッシブステアリング、ESCには専用データセットが与えられ、さらにセミスリックタイヤのオプション選択も可能だ。