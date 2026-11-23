サーキット専用電動ホットハッチに注目！

サーキット走行でのパフォーマンスを追求する伝統の「クラブスポーツ」の思想を電気自動車に初めて持ち込んだモデルであり、2026年11月27日から12月6日までドイツで開催される「エッセンモーターショー2026」にて一般公開される。

ニュルブルクリンクやホッケンハイムリンクといった本格的なサーキットを主戦場として想定したこの1台は、量産モデルである前輪駆動の「ID. ポロ GTI」をベースとしながら、走行性能から内外装に徹底的なモディファイが施されている。 2026年はGTIが世に出てから半世紀という記念すべき節目の年であり、フォルクスワーゲンはこれまでに累計250万台以上のGTIモデルを世界中で送り出してきた。 この記念イヤーにおいて、ID. ポロ GTI クラブスポーツ コンセプトは「ゴルフ GTI エディション 50」、2026年10月に受注が始まった「ID.

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ポロ GTI」、そして2027年初頭発売予定の「ID.3 GTI」に続く4番目のGTIモデルとして登場する。 モーターの出力軸位置が従来比で上方へ約5.5cm、後方へ5mm移動するため、サブフレームやサイドメンバー、ウォーターポンプ、エアコンコンプレッサー、オンボードチャージャーといったフロント周辺の補機類や構造体にも入念な再設計が求められた。

フォルクスワーゲンAGの技術担当取締役であり、フォルクスワーゲン・グループ・コンポーネンツのCEOを務めるトーマス・シュマルも、大型車向けに開発されたAPP550をポロへ統合した工程を、開発陣やデザイナー、さらには研修生までが一体となったエンジニアリングとチームワークの結晶として評価している。 Hendryk Meyer 参考までに、欧州における量産型ID. ポロ GTIの現地価格はドイツで€39,995、オランダで€39,990となっており、英国の標準ID.

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ポロ GTIは£35,000前後に位置づけられている。2026年11月23日時点の最新為替レート（1ポンド＝208.06円、1ユーロ＝174.10円）で換算すると、ドイツのID. ポロ GTIは約¥6,963,000、英国の約£35,000のモデルは約¥7,282,000に相当する。

これを踏まえ、2ドア化や50mmワイドフェンダー、カーボンリアウイング、セラミックブレーキ、VAQ、専用熱管理機構、レカロバケットや5点式ハーネス、ロールケージといったサーキット特化・少量生産の特別仕様として市販化された場合の予想価格を試算すると、現地£45,000〜£55,000規模となり、最新レート換算では¥9,050,000〜¥11,440,000前後がひとつの目安となるだろう。 愛嬌たっぷり──新型フォルクスワーゲン ID.

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