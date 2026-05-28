新型ハイラックス「Cyber SUMO」が発表

トヨタは新型ハイラックス「Cyber SUMO」を発表しました。新型ハイラックスは、ASEAN市場を含む新興国を幅広く狙っています。新型ハイラックスには、2つのグレード「Z」と「Zアドベンチャー」があります。アドベンチャーは、フロントロアバンパーガーニッシュにタフさを強調するガーニッシュを追加し、スポーツバーを装着してよりマッシブな印象に仕上げています。

新型ハイラックス 「Cyber SUMO」が発表されました。 トヨタ の新しい世界戦略車は、 ASEAN市場 を含む 新興国 を幅広く狙っています。 新型ハイラックス には、2つのグレード「Z」と「 Zアドベンチャー 」があります。

アドベンチャーは、フロントロアバンパーガーニッシュにタフさを強調するガーニッシュを追加し、スポーツバーを装着してよりマッシブな印象に仕上げています。 アウトドアガチ勢はアドベンチャーを選ぶと言われています。 新型ハイラックスのセンターディスプレイは12.3インチで、独立配置されます。 視線移動を最小限に抑え、直線的なセンターコンソールが室内に「たくましさ」を演出しています。

運転に必要なスイッチ類はコンソール下部に集約され、ナビやエアコン操作と明確に区分けされています。 グローブをしたままでも迷わず操作できる実用性を追求しています。 新型ハイラックスは、トヨタのファミリーフェイスともいえる特徴的なグリルと印象に残るヘッドライトを携え登場しています。 トヨタは、海外のユーザーが「ニッポン」に望んでいるツボを知りつくしているようです。

新型ハイラックスは、ASEAN市場を含む新興国を幅広く狙っています。 トヨタは、世界の新興国市場に強く参入することを狙っています。 新型ハイラックスは、トヨタの新しい世界戦略車として発表されました





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