米国から凱旋する正統派セダンに注目！

カムリは日本生まれでありながら1983年の米国販売開始以来、北米で40年以上にわたって支持を広げ、2026年9月時点での米国累計販売台数は1,453万台に達する巨大市場の主役へと成長してきた。

日本国内での累計販売台数もおよそ130万台を数える実績があるなかで、米国で磨かれたモデルを日本仕様の右ハンドルとして逆輸入する形は、日本のユーザーに新たな選択肢を提供すると同時に、日米貿易のバランスや関係深化にも資する取り組みとして位置づけられている。 日本仕様の新型カムリは、2.5リッターハイブリッド車を軸に、上級に位置づけられる「Z」と、実用性と合理性を兼ね備えた「G」の2グレード展開となっている。

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ボディサイズは全長4,920mm、全幅1,840mm、全高1,450mm、ホイールベース2,825mmであり、室内寸法は長さ2,010mm、幅1,535mm、高さ1,185mm、乗車定員は5名。 最低地上高は150mm、最小回転半径は5.7mを確保しており、堂々としたプロポーションと日常での扱いやすさを両立させた設計だ。