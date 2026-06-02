新型タブレットPC・ノートパソコン・ケーブル・マウスの紹介

富士通のARROWS Tab V727/V、dynabook G83、ASUSのVivobook 15 M1502NAQなどの新型タブレットPC・ノートパソコン、AnkerのUSB Type C ケーブル、iPhone充電ケーブル、ロジクールの静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPなどの新商品が紹介されました。

富士通 のARROWS Tab V727/V 12.3型 WUXGA+ タブレットPC、 Windows11 Pro とMS Office H&B 2019を搭載し、第7世代 Core m3-7Y30プロセッサーと4GBメモリ、128GB SSD、LTE対応、無線LAN、Webカメラ、タッチペン付属、USB-CとHDMI端子を搭載しています。

軽量で薄型のノートパソコン、dynabook G83は、13.3型FHDディスプレイ、高性能な第10世代Core i5プロセッサー、8GBメモリ、256GB SSD、Webカメラ内蔵、WiFi&Bluetooth、USB Type-C、Windows 11とMS Office 2021を搭載しています。 また、ASUSのノートパソコン、Vivobook 15 M1502NAQは、15.6インチディスプレイ、AMD Ryzen 7 1700Uプロセッサー、16GBメモリ、512GB SSD、Windows 11、Wi-Fi 6Eを搭載しています。

さらに、AnkerのUSB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブルは、iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等のUSB-C機器に対応しています。 また、Anker iPhone充電ケーブル PowerLine IIは、iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus の各種機種に対応しています。

ロジクールの静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPは、Bluetoothを使用した無線接続に対応し、Windows、mac、iPad OS、Chromeなどに対応しています。 Anker PowerLine lll Flow USB-C & ライトニング ケーブルは、MFi認証を取得し、iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 の各種機種に対応しています





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