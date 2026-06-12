新型スマートフォンにライカのカメラシステムを搭載、8K撮影対応モデルを発表

新たに発表されたスマートフォンは、メインカメラに1型8Kセンサーとライカの「ズミクロン」レンズを組み合わせ、望遠レンズシステムには1/1.3型センサーとF2.0の明るいレンズを採用したデュアルレンズ構成を採用。5つの焦点距離をカバーし、最大12倍デジタルズーム（ロスレス6倍含む）を実現。映像処理エンジン「Triple AI Chip」を内蔵し、低照度画質を改善する「PureVideo」モードで4K60fps撮影に対応。色彩再現ではライカ監修のLeica Natural、Vivid、Chromeの3つのカラープロファイルを提供する。

新モデルは、フォトグラファーや映像クリエイター向けに設計された高機能 カメラ システムを搭載している。 メイン カメラ モジュールには1型の大型8Kイメージセンサーを採用し、 ライカ が設計した「ズミクロン」レンズと組み合わせることで、驚異的な解像度と豊かなボケ味を実現した。

さらに、サブカメラには1/1.3型センサーとF2.0の明るいレンズを組み合わせた高性能な望遠レンズシステムを備えるデュアルレンズ構成を採用。 これにより、広角から超望遠まで5つの焦点距離をシームレスにカバーし、撮影後に画像劣化のないロスレス6倍ズームを含む最大12倍のデジタルズームを可能にしている。 画像処理エンジンには、演算性能の高い「Triple AI Chip」を新規に搭載。 この独自開発チップは、多用途AI処理と高度な画像処理を同時実行し、特に「PureVideo」モードでは低照度環境でのノイズを大幅に低減。

センサーから得られる微弱な信号をAIが分析し、暗部のノイズを除去しつつ、本来の明るさとディテールを recover することで、明るくクリアな4K60fps動画撮影を実現する。 さらに、カラーサイエンスの分野で長年の実績を持つライカと共同開発した3種類のカラープロファイル「Leica Natural」「Leica Vivid」「Leica Chrome」を用意。 自然でリアルな色彩再現から、鮮やかでコントラストの高い表現まで、クリエイターの表現意図に合わせた選択が可能だ。

この新しいカメラシステムは、スマートフォン photography の常識を大きく超える性能を提供する。1型センサーによる優れた光量収集能力と、AIを活用した高度な画像処理の組み合わせにより、日中だけでなく夜間や室内など様々な環境で高品質な写真や動画を撮影できる。 また、5焦点距離対応のデュアルレンズシステムは、レンズ交換の手間なく多様な构图 を可能にし、ロスレスデジタルズームにより望遠ショットでも画質劣化を気にせずにトリミングできる。

プロユースにも耐える本格的な映像制作ツールとして、スマートフォン市場に新たな価値を提案する





asciijpeditors / 🏆 98. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

カメラ スマートフォン ライカ 8K デジタルズーム Triple AI Chip Purevideo Leica カラープロファイル

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DJI初の360度カメラドローン「DJI Avata 360」実機レポ 多彩な8K空撮、これは“空飛ぶOsmo 360”だDJIの最新ドローン「DJI Avata 360」をレビュー。8K/60fps対応の360度カメラとヘッドトラッキング機能がもたらす圧倒的な没入感や、従来のFPV機との違い、航空法上の注意点を解説します。

Read more »

Insta360初のジンバルカメラ「Luna Ultra」海外発表。8K/1インチセンサーでライカレンズ中国Insta360はブランド史上初となるジンバル一体型カメラ「Insta360 Luna Ultr...

Read more »