新型スマートフォン『POCO X6 Pro』搭載最新チップで課題ゲームでも快適に動作

新型スマートフォン『POCO X6 Pro』は、日本初搭載となる最新のハイエンドチップ"MediaTek Dimensity 8400-Ultra"を搭載してます。オールビッグコアCPU構成と進化したGPUにより、过度なゲームでも快適に動作するという。独自の冷却システム"POCO 3D IceLoop system"を備えており、長時間のプレイでも高いパフォーマンスを維持できる。 具体的には、ディスプレイは6.67型の2712×1220ピクセル有機ELパネルで、最大120Hzのリフレッシュレートにより滑らかな映像表現を実現している。カメラには、光学式手ブレ補正（OIS）に対応した5000万画素のソニー製"IMX882"センサーを採用し、AIを活用した画像拡張や不要なオブジェクトの削除機能も利用できる。IP68の防塵防水性能に対応しており、水回りなど場所を選ばずに使用可能。ウェットタッチ技術により、画面がぬれた状態でも快適な操作が可能だという。

本製品は、日本初搭載となる最新のハイエンドチップ"MediaTek Dimensity 8400-Ultra"を搭載したスマートフォンです。 オールビッグコアCPU構成 と 進化したGPU により、 負荷の高いゲーム でも 快適に動作 するという。

独自の冷却システム"POCO 3D IceLoop system"を備えており、長時間のプレイでも高いパフォーマンスを維持できる。 バッテリー容量は6000mAhで、90Wの急速充電に対応。 わずか約42分でフル充電が可能だ。 ディスプレイは6.67型の2712×1220ピクセル有機ELパネルで、最大120Hzのリフレッシュレートにより滑らかな映像表現を実現しているという。

カメラには、光学式手ブレ補正（OIS）に対応した5000万画素のソニー製"IMX882"センサーを採用。 AIを活用した画像拡張や不要なオブジェクトの削除機能も利用できる。 IP68の防塵防水性能に対応しており、水回りなど場所を選ばずに使用可能としている。 ウェットタッチ技術により、画面がぬれた状態でも快適な操作が可能だという。

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Mediatek Dimensity 8400-Ultra オールビッグコアCPU構成 進化したGPU 負荷の高いゲーム 快適に動作 独自の冷却システム POCO 3D Iceloop System 長時間のプレイ 高いパフォーマンス ゲーミング 6.67型のディスプレイ 2712×1220ピクセル有機ELパネル 最大120hzのリフレッシュレート 滑らかな映像表現 ソニー製\IMX882\センサー AIを活用した画像拡張 不要なオブジェクトの削除機能 IP68の防塵防水性能 水回りなど場所を選ばずに使用可能 ウェットタッチ技術 画面がぬれた状態でも快適な操作が可能 6000Mahのバッテリー容量 90Wの急速充電 わずか約42分でフル充電 新型スマートフォン POCO X6 Pro メーカー 価格 変更

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