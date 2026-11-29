純電動でイグニスの名前が蘇った！

スズキは2026年11月25日、オンラインでのワールドプレミアを通じて、同社初となる世界市場向けコンパクトEV（電気自動車）の新型「イグニス」を世界初公開した。2027年夏ごろより欧州をはじめとする世界各国で順次販売が開始される予定だ。 2016年の登場以来、個性的なコンパクトクロスオーバーとして親しまれながらも2026年前半に生産を終了していた先代（2代目）イグニスから一転し、通算3代目となる新型は内燃機関を持たない純粋なバッテリーEV専用モデルとして蘇った。

ラテン語で「火」を意味するイグニスの車名には、代表取締役社長の鈴木俊宏が語った通り、コンパクトEVの世界に新たなエネルギーを点火するという強い決意が込められている。 スズキは1955年の「スズライト」発売以来、小さなクルマを累計9,000万台以上も世界に送り出してきた小型車の名門だ。 しかし、2026年3月期の欧州四輪販売台数は前期比15%減の18万7,000台と苦戦を強いられており、急速に電動化が進む欧州市場においてAセグメントEVの戦略車を投入し、事業の立て直しを図る狙いがある。

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生産は日本の静岡県湖西市にある湖西工場が担い、日本国内で組み立てられた完成車が欧州をはじめとする各国へと輸出される体制をとるが、現時点では日本市場への導入はアナウンスされていない。 新型イグニスの開発コンセプトには「Easy to Switch - the best city car for your neighbourhood（あなたの街に最適なシティカー）」が掲げられた。