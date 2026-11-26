創業の原点を映すオープンカーが出た！

ここ数年、同社はアメリカンSUVテイストのバディや創業55周年記念モデルのM55といった話題作によってブランドの認知と業績を力強く牽引してきた。 しかしその舞台裏では、ベース車両の手配難航や原材料費の高騰といった自動車業界を取り巻く環境変化に直面し、商品企画の遅延や変更を余儀なくされるなかで、かつてのようなエネルギッシュな勢いがわずかに陰りを見せているのではないか？

という危機感が社内に芽生えていた。 そのとき開発陣の脳裏に蘇ったのは、国内10番目の乗用車メーカー認可を勝ち取った「ゼロワン」や長大なホイールベースで世間を驚かせた「ラ・セード」など、夢と活気に満ち溢れていた過去のオリジナルカーたちの輝きであり、スタッフ全員が心から楽しそうにクルマづくりへ没頭していた姿と顧客の笑顔であった。 サイドビューにおいて個性を放つのが、フロントホイールアーチ後方からドアパネルにかけて大胆なくぼみを与え、そこをホワイトのサイドフィルムで彩った2トーンのカラーリング意匠だ。

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フロントフェンダー側面にもLA1エンブレムとフェンダーウインカーが丁寧にあしらわれ、ロッカーパネル下部を引き締めるサイドスカートにもメッキ調表面処理を採用することで、華やかなクラシックムードを演出。 一方でフロントピラーと手動可倒式の電動リモコン式ドアミラーは精悍なピアノブラックで引き締められており、フルオープンでの開放的な佇まいはもちろん、ガラス製リヤウインドー付ソフトトップを閉じたクローズド状態でも破綻のない流麗なプロポーションを実現している。