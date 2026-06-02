新型エクストレイルG e-4ORCEを選んだ理由と実車インプレッション

筆者が日産の新型エクストレイルG e-4ORCEを購入した経緯と、実際に使用した感想を詳しく紹介。Xグレードとの比較、内装色やオプションの選び方、走行性能や燃費、プロパイロット2.0の実用性などを解説。高額な車両価格に見合う価値があるかを検証。

今回、筆者は日産の新型 エクストレイル G e-4ORCEを購入しました。 価格は757.9万円と高額ですが、1.5リッターターボエンジンと第3世代e-POWER、さらにe-4ORCE四輪駆動システムを組み合わせた走行性能に惹かれました。

初期段階ではX e-4ORCE（689.7万円）と迷いましたが、シートベンチレーション機能とプロパイロット2.0が決め手となり、最終的にGグレードを選択しました。 Xグレードでも、アルファードやヴェルファイアにはない助手席オットマンや電制ダンパーが標準装備され、14.3インチの液晶メーターとセンターパネルも備わるなど、十分すぎるほど豪華です。 筆者のように特定の機能にこだわらない方には、Xグレードがコストパフォーマンスに優れた選択肢と言えるでしょう。 ボディカラーはミッドナイトブラック（6万500円）を選びました。

フジドーンと至極のツートンカラーも魅力的でしたが、25.3万円の追加費用はさすがに高すぎて手が出ませんでした。 なお、XとGのフロントグリルはボディ同色仕上げですが、オーテック系やVIPグレードはダークメタルグレー仕上げとなっており、オールブラックフェイスを好むならXまたはGが適しています。 Gグレードの特権として、内装色を選択できます。 紫檀（黒×紫）と銀雪（白×紫）の2色から選べ、筆者は後者の銀雪を選択しました。

一般的には汚れが目立ちにくい紫檀が推奨されますが、銀雪はG専用の内装色であり、その希少性に惹かれました。 結果として、清潔感のある明るい印象で、高級感も十分に感じられます。 メーカーオプションとしては、高遮音ガラス、BOSEプレミアムサウンドシステム、プロパイロット2.0、プロパイロットリモートパーキング、ヘッドアップディスプレイのパッケージ（73万2600円）と、ツインガラスルーフ（15万4000円）を装着しました。 これにより、車両本体価格約757万円に加えてオプションで約90万円も追加となり、総額は850万円近くに達しました。

正直なところ、ここまでの出費は予想以上でしたが、運転支援機能の充実度や静粛性の高さを考えれば、納得のいく選択だったと思います。 実際に納車されてからのインプレッションは、まずe-POWERの滑らかな加速が印象的で、モーター駆動ならではのトルク感が市街地でも高速でも活きています。e-4ORCEによる四輪制御は、コーナリング時の安定性が高く、雪道や悪路でも安心感があります。 プロパイロット2.0は高速道路でのハンズオフ運転が可能で、長距離ドライブの疲労を大幅に軽減してくれます。

ただし、まだ公道での全機能が解放されているわけではなく、今後のソフトウェアアップデートに期待しています。 内装では、銀雪のインテリアが白と紫のコントラストで非常に上品で、乗るたびに気分が上がります。 シートのベンチレーション機能は真夏に効果抜群で、冷風が背中と座面を快適に保ってくれます。 一方で、ツインガラスルーフは開放感がありますが、夏場は日差しが強く感じられるため、シェードは必須です。

燃費はe-POWERの恩恵で、市街地でリッター約20km、高速でも15km前後と、大型SUVとしては優秀です。 ただし、バッテリー残量が少ないとエンジンが頻繁に始動するため、長距離走行では燃費がやや低下します。 総じて、新型エクストレイルG e-4ORCEは、価格に見合った高い商品力を持っていると感じます。 特に先進安全装備と快適装備を重視するユーザーには最適な一台です。

ただし、予算に余裕がない場合は、Xグレードを選び、必要なオプションだけを厳選するのも賢い選択です。 このクルマの購入を検討している方の参考になれば幸いです





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エクストレイル E-POWER E-4ORCE プロパイロット2.0 購入レポート

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