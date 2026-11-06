新型アヴァンシアがHonda Hybrid戦略の第一弾に 2027年春発売予定

ホンダの次世代戦略SUV新型アヴァンシアがHonda Hybridシステムの第一弾モデルとなる。2027年3月頃の日本発売を視野に、2.0Lハイブリッドと新プラットフォームを採用し市場を席巻する。

ホンダは、大型3列シート SUV 「新型 アヴァンシア 」を次世代戦略モデルとして正式に投入することを示唆している。この新型車は、2029年度までにグローバル市場へ15車種の「 Honda Hybrid」搭載車を投入する計画における、記念すべき第一弾のモデルとなる見込みである。これにより、同社のEVシフトからハイブリッド中心へ舵を切った新しい時代を象徴する存在としての地位が確定しそうだ。

新型アヴァンシアのデザイン言語と外観特徴

新型アヴァンシアのフロントマスクでは、力強いプレスラインが刻まれた厚みのあるフロントフードと、その直下に配されたシャープな水平基調のLEDデイタイムランニングライトが印象的だ。この横方向への広がりを強調するスリムな発光シグネチャーは、2026年5月のビジネスアップデートで公開された「ホンダ・ハイブリッドセダン・プロトタイプ」や「アキュラ・ハイブリッドSUVコンセプト」のデザイン言語と共鳴していることが確認できる。

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公道で撮影されたテストカーのスパイショットでは、上部の細長いLEDデイライトと独立したメインヘッドライトを組み合わせた精悍な顔つきが捉えられている。フロントバンパー周辺は、ピュアEVを彷彿とさせるクリーンなグリルレス風の造形、あるいは精緻なメッシュパターンを融合させたモダンなマスクに仕立てられると予想される。

サイドからリアクォーターにかけてのシルエットにおいても、新型アヴァンシアの独自の存在感が際立つ。3列シートを備える大型SUVでありながら、リアハッチガラスが垂直に切り立つのではなく、後方へ向かって斜めに傾斜したクーペライクなファストバック風フォルムを描いている。このデザインは、初代アヴァンシアが採用した「アーチキャビンフォルム」や「トップライトウイングハッチ」への現代的なオマージュであり、他の無骨な3列シートSUVとは一線を画すエレガントな佇まいを実現している。

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リアセクションのライティングも重要なハイライトだ。ティザー映像では、車体後方を左右シームレスに貫く水平基調の横一文字LEDテールランプと、その両端から垂直方向に落ち込む縦基調のLEDエレメントが組み合わされたデザインが披露されている。従来のホンダ製ハイブリッド車に貼付されていた「e:HEV」のバッジは確認できておらず、新型プレリュードから始まったバッジレス化の流れを汲むか、次世代システムへの移行に伴ってリアビューをよりシンプルで上質な表記へと刷新する可能性が高い。

Honda Hybridシステムのパワーアップとプラットフォーム革新

新型アヴァンシアに搭載される「Honda Hybrid」は、現行の2モーターハイブリッドシステム「e:HEV」で培った知見をベースに、エンジン、ドライブユニット、バッテリー、そして統合制御ソフトウェアのすべてを刷新した新世代ユニットである。新型アヴァンシアのようなラージサイズのボディを余裕をもって駆動するため、パワーユニットには熱効率を極限まで高めた新開発または大幅改良型の2.0リッター直列4気筒直噴エンジンが採用される見込みだ。

このエンジンには、小型・高出力化された次世代デュアルモーターが組み合わさると予想されており、従来のシステムに対してコスト低減を実現しながら、高速巡航時から市街地のストップ・アンド・ゴーに至るまで、全速度域での燃費性能と静粛性、さらにはアクセル操作に対するリニアな加速フィールを向上させているとみられる。

パワートレインの刷新と対をなすのが、車体と足回りの大幅な進化である。ホンダが次世代ハイブリッド車向けに開発した新プラットフォームでは、車体剛性をただ高めるのではなく、コーナリング時にボディの適度な「しなり」を活かして4輪それぞれのタイヤ接地荷重を最適化する「新操安剛性マネジメント」が導入される。

これに加え、パワートレインとブレーキ、ステアリングを統合制御して加減速や旋回時の車体姿勢をピタリと安定させる「Motion Management System（モーション・マネジメント・システム）」、さらには駆動力配分を緻密に制御する新開発の「電動AWD（4WD）」が組み合わされる可能性が高い。これにより、全高のある3列シートSUVでありながら、ロールやピッチングを抑え込んだフラットで滑らかな乗り心地が実現すると考えられる。

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インテリアのラグジュアリゼーションと発売スケジュール

新型アヴァンシアは徹底的にラグジュアリー＆コンフォート志向のモデルとなるため、スポーティな演出よりも、圧倒的な静粛性とシームレスなトルクの盛り上がりを重視したセッティングが施されるはずだ。かつての初代アヴァンシアが「2ウェイラウンジシート」や格納式テーブルによって後席の居住性を優先した歴史を振り返れば、新型のキャビンもまた高いホスピタリティを備えることは想像に難くない。

インパネ周りにはGoogleビルトインを核とした大型のセンターディスプレイとフルデジタルメーターが統合され、現行アコードで好評を博している「エクスペリエンスセレクションダイヤル」をさらに進化させた直感的かつ洗練された操作系が採用されるだろう。3列7人乗りのシートレイアウトにおいては、2列目のキャプテンシート化やロングスライド機構、シートベンチレーション、パノラミックサンルーフ、さらには高級オーディオシステムの標準装備など、オデッセイのユーザーが乗り換えても不満を抱かない「リムジン空間」が構築されることが期待される。

安全運転支援システムについても、全方位の検知能力を高めた最新の「Honda SENSING 360」あるいはその進化版が投入され、高速道路でのハンズオフ渋滞追従や高度な車線変更支援など、長距離移動の疲労を抑える知能化が図られるはずだ。今後のスケジュールとしては、ティザー映像の告知通り2026年11月後半に新型アヴァンシアのデザインと次世代「Honda Hybrid」の技術詳細がワールドプレミアとして正式発表される予定となっている。

日本国内での発売は、オデッセイの生産終了と入れ替わる2026年度末、すなわち2027年3月頃になる可能性が高い。気になる日本での販売価格は、現在同じくタイ工場から輸入されているアコードやCR-V e:HEV RSが500万円台前半から中盤であることを踏まえると、ひと回り大きな3列シートボディと最新の「Honda Hybrid」を搭載する新型アヴァンシアは、550万円から650万円前後の価格帯で登場すると見るのが妥当だろう。