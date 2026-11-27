トヨタカスタマイジング＆ディベロップメントは11月26日、レクサス「NX」の一部改良に伴い、レクサスブランド向けスポーツパーツ「F SPORT PARTS」を発売した。全国のレクサス販売店にて11月26日より順次販売される。価格は6万1600円〜74万8000円。

トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント は11月26日、 レクサス 「NX」の一部改良に伴い、 レクサス ブランド向けスポーツパーツ「 F SPORT PARTS 」を発売した。 全国の レクサス 販売店にて11月26日より順次販売される。

価格は6万1600円〜74万8000円。 今回発売されたF SPORT PARTSは「Timeless Strength」をコンセプトとし、外板色と艶ありブラックを組み合わせたエアロパーツや機能パーツをラインアップ。 フロントスポイラーからリアディフューザーまで連なるブラックカラーにより低くワイドなスタンスと空気の流れを視覚的に強調し、エアロダイナミクスミラーカバーやリアウィングを含めて車両全体で空力バランスを整える設計としている。

Advertisement

エアロパーツをまとめた「F SPORT PARTS エアロダイナミクスパッケージ」は、「フロントバンパースポイラー」「エアロダイナミクスミラーカバー」「サイドステップ」「リアウィング」「リアディフューザー」の5点で構成され、各パーツは単品でも購入できる。 フロントバンパースポイラーはボディ色をスポイラーまで連続させつつ下端を艶ありブラックとし、エアロダイナミクスミラーカバーはミラー周辺の空気の流れを整えるフィン形状を採用。