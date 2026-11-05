新型iPad mini発売、有機EL搭載で防水化と高性能化を実現

Appleは11月6日、小型タブレットiPad miniを刷新し、有機ELディスプレイやIP67等級の防水、A20 Proチップを搭載した新型モデルを発売した。

Apple は11月6日、シリーズ初の刷新となる小型タブレット「iPad mini」を正式に発売した。直販価格はWi-Fiモデルが11万9800円から、Wi-Fi＋Cellularモデルが14万4800円となっている。約2年ぶりのモデルチェンジにより、本機は大幅な進化を遂げ、ユーザーに新たな体験を提供する。

有機ELと防水対応による大幅進化

新型iPad miniの最大の特徴は、シリーズ初となる有機ELディスプレイの採用と、IP67等級の防水・防塵機能の実現である。ベゼルを24％細くしたことで本体サイズをほぼ維持しつつ、ディスプレイサイズは8.5型へと拡大された。有機EL「Super Retina XDRディスプレイ」は、ピーク輝度が前世代の2倍以上となる1200ニトに達し、最小輝度1ニトにも対応する。256GBおよび512GBモデルでは、屋外での映り込みを抑える「Nano-texture」ガラスの選択も可能だ。

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また、密閉ボディー設計を採用したスピーカー技術「Acoustic Display」により、音質の向上と合わせ、水深1mで最大30分間の耐水性能が実証された。Hardware Engineering担当バイスプレジデントのデイブ・パクラ氏は、驚くほど薄く軽量になったデザインと美しい新型OLEDディスプレイ、そして耐水性能を備えたこの製品が、手のひらサイズで完全なiPad体験を楽しみたいユーザーに向けた飛躍的な進化であると評価している。

A20 Proチップによる処理性能の爆発的向上

プロセッサには、2nmプロセスで製造された「A20 Pro」が搭載された。これにより、AI処理性能は前世代比で最大4.5倍、グラフィックス性能は最大2.7倍へと向上した。ただし、ストレージ容量によってCPUコア数やNeural Engineの構成が異なるため注意が必要だ。128GBと256GBモデルは5コアCPUと16コアNeural Engineを搭載し、512GBモデルは6コアCPUとデュアル16コアNeural Engineを装備する。

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10月に登場したApple初の折りたたみスマートフォン「iPhone Duo」との比較では、開いた状態で新型iPad miniに近い薄型軽量設計を持ち、同"A20 Pro"チップを搭載するものの、画面サイズは7.6型と8.5型のiPad miniより一回り小さい。価格面でも、iPhone Duoは最小構成で36万4800円からであり、iPad miniのWi-Fiモデル最低構成と比較すると24万5000円の価格差があることが明確だ。

クリエイターから現場作業員まで幅広い活用想定

デイブ・パクラ氏は、iPad miniが抜群の持ち運びやすさとパフォーマンス、ディスプレイにより、クリエイター、スモールビジネスの経営者、医師、現場作業員、ゲーマーなど幅広いユーザーに愛されていると述べる。本機が想定する用途は明確であり、1台でスマートフォンとタブレットを兼ねたい層やカメラ性能を重視する層にはiPhone Duoが適している。

一方で、手持ちのスマートフォンを変えずに水回りや屋外で電子書籍や動画鑑賞を楽しみたいユーザー、そしてApple Pencil Proによる筆圧感知込みの手書き入力を活用したいクリエイターには、新型iPad miniが最適解となる。高性能な小型タブレットをコストを抑えて導入したいユーザーにとって、極めて魅力的な選択肢として市場に定着していくだろう。